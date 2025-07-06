金磚褪色？峰會星光黯淡 中俄領導人雙雙缺席

中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普丁（右）的缺席，讓本週的金磚國家峰會蒙上陰影。（歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕被視為開發中國家版G7的「金磚國家」（Brics）峰會，本週日（6日）將於巴西登場，但創始成員國中國與俄羅斯的領導人習近平與普廷，卻將雙雙缺席。根據英國《衛報》報導，此一罕見情況被外界解讀為一個強烈信號：隨著組織快速擴張，其作為意識形態同盟的價值正逐漸稀釋。

這是習近平12年來首次缺席，官方僅稱有「行程衝突」，將由總理李強代為出席。普廷則因面臨國際刑事法院（ICC）的逮捕令，為避免讓身為簽署國的巴西為難而選擇不與會。

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金磚國家組織常被視為對抗西方資本主義的替代方案，但去年快速擴張，納入六個新成員後，其內部凝聚力已大不如前。新成員的加入，不僅使組織更傾向專制政體，也讓巴西、印度等創始成員國感到不安。

然而，主辦國巴西卻對「多極化世界」的到來抱持樂觀，認為川普的「美國優先」政策正加速全球權力轉移。對巴西而言，中俄領導人的缺席，也提供了一個主導議程的機會，使其能推動疫苗合作、綠色能源等全球治理改革議題，而非聚焦於批評西方。

不過，倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）的專家質疑，巴西難以在一個日益龐雜的集團中強加議程。組織內部充滿矛盾，例如中國很可能阻擋印度成為安理會常任理事國；而沙、俄等產油國的利益，也與減碳目標背道而馳。

另一位專家則反思，一個國際秩序的結束，不代表另一個會立即誕生。美國退場後留下的權力真空，並不會被輕易填補。習近平在美國全球領導力衰退之際選擇缺席，也讓外界對中國是否真有意願承擔新的全球角色，感到困惑。

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