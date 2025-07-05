7/5災難預言瘋傳全球！外媒驚曝富豪早為「末日」大動作準備

今年以來地緣衝突不斷、戰火頻傳，外媒指出，科技圈的超級富豪們早已悄悄投入「末日準備」行列。圖為日本2011年3月11日大地震引發海嘯。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》預言今（5）日將發生大災難，被許多人視為「末日預言」，引發關注。而今年以來地緣衝突不斷、戰火頻傳，外媒指出，科技圈的超級富豪們早已悄悄投入「末日準備」行列，包含打造地下地堡、囤積武器等。

《Bussiness Insider》報導，避難所公司Atlas Survival Shelters的創始人兼首席執行官Ron Hubbard表示：「當戰爭爆發或像美國轟炸伊朗時，我們的業務就會激增。」

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豪華避難所Survival Condo老闆霍爾（Larry Hall）也透露，在地緣政治衝突期間，可以看到人們對避難所的興趣增加，包括最近以色列和伊朗之間的衝突，顯示全球富豪對於末日、災難、戰爭等現象都緊鑼密鼓地籌備中。

過去十年，美國一些最大的科技公司紛紛加入這場災難準備潮流，購買地下避難所和槍支。Ron Hubbard表示，地堡如今已成為「疫情後的新貴族象徵」，大多數億萬富翁都擁有某種形式的庇護所，但擁有耗資數千萬美元的極其奢華的地堡的人相對較少。

他透露，目前有客戶正在洽談售價100萬到200萬美元（約台幣2920萬至5840萬）之間的地堡。

LinkedIn 聯合創辦人Reid Hoffman此前就表示，矽谷超過一半的億萬富豪都擁有自己的「末日避難所」。

報導舉例，Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）曾在節目中表示，自己在夏威夷的農場有地下通道。據《Wired》報導，他在地下設施面積達5000平方英呎（約140.5坪），不過札克柏格後續澄清那只是就像一般的「地下室」，平常作為儲藏空間，並非「末日地堡」。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）雖否認擁有地堡，但承認擁有一些「設施」，還透露自己在加州大瑟（Big Sur）備有一塊地可供撤離。他曾對《紐約客》表示，除了準備黃金、槍械、碘化鉀與防毒面具，還備有抗生素、水與電池等應急物資。

PayPal聯合創辦人提爾（Peter Thiel）曾試圖在紐西蘭建造1座擁有10間臥室的住宅，但由於環保人士的抱怨，當地政府拒絕了他的計劃。當時有人懷疑，這片地產的部分區域是用來建造末日避難所。

Reddit執行長霍夫曼（Steve Huffman），則是不僅備有槍枝與彈藥，還在2015年接受近視雷射手術，提升求生能力。

Oculus與Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey），雖未自稱「末日準備者」，卻收藏了大量軍事退役車輛與已除役飛彈發射井，還在其中1座基地深達60公尺的地下空間收藏自認「全球最大」的電玩遊戲庫。

霍爾認為，這股風潮確實帶動業績，「許多人熱衷模仿富豪的生活方式，看到他們怎麼準備，就會想跟上。」

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