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7/5「末日預言」嚇壞亞洲人！日本估損失5600億日圓觀光財

2025/07/05 08:37

7月5日末日預言衝擊日本旅遊，野村綜合研究所估計，對日本經濟影響損失高達5600億日圓。（法新社）7月5日末日預言衝擊日本旅遊，野村綜合研究所估計，對日本經濟影響損失高達5600億日圓。（法新社）

7月5日末日預言衝擊日本旅遊，野村綜合研究所估計，對日本經濟影響損失高達5600億日圓。（法新社）7月5日末日預言衝擊日本旅遊，野村綜合研究所估計，對日本經濟影響損失高達5600億日圓。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒（Ryo Tatsuki）在《我所看見的未來》預言今年7月5日將發生大地震，引發外界關注，不少遊客紛紛取消赴日行程，導致航空公司減少航班，旅行團價格下跌，而野村綜合研究所估計，受到這個毫無根據的地震預言影響，亞洲多個國家的旅客正在減少赴日旅遊，日本經濟損失恐高達5600億日圓（約1140億元新台幣）。

在香港，這種減少赴日本旅遊的現象最為明顯，香港是日本前4大旅客來源地之一，但多家旅行社透露，早在3月就開始觀察到需求下滑。而根據日本官方最新數據，5月來自香港的旅客年減了11%，降至19萬3100人。

30多歲的香港人李先生（Brian Lee）接受英國《金融時報》訪問時稱：「寧可信其有，不可信其無。」他原本計劃前往日本旅遊，最後決定取消行程，「沒必要拿自己的性命冒險。」

國泰航空旗下的廉價航空「香港快運航空」（HK Express）表示，日本暑期機票銷售受到「短期影響」，但也表示「相信隨著謠言消退，需求將會回升」。另一家香港航空公司「香港航空」（Hong Kong Airlines）則表示，由於「需求疲弱」，已在7月和8月取消或減少部分前往日本的航班。

香港旅行社東瀛遊（EGL Tours）執行董事禤國全（Steve Huen）表示，今年夏天赴日本各地的旅遊團費已降價10至20%，有些團費以前要價1萬多港元，如今已有業者砍到7000至8000港元（約2.6至2.9萬元新台幣）。

野村綜合研究所的首席經濟學家木內登英曾指出，由於缺乏科學根據的地震預言在亞洲各國引發對赴日旅遊的疑慮，已有越來越多遊客選擇避開赴日旅程。他估算，這對日本所造成的經濟損失，恐高達5600億日圓。

根據旅遊數據公司ForwardKeys的資料與彭博社的分析，自4月以來，來自香港、台灣與韓國的赴日機票預訂數量均呈現下降，尤其是香港，預訂量較去年同期平均減少50%。若以包含7月5日的6月底至7月上旬這一週來看，預訂量更是大幅減少83%。

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