台灣半導體助攻！占美國進口比重逼近中國

美國人口普查局7月4日公布的數據顯示，今年5月中國在美國進口中所占比重降至7.1%，創2001年以來最低，在半導體助攻下，台灣占比升至約6%，兩國差距不到1.2個百分點。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《法廣》報導，美國人口普查局（US Census Bureau）7月4日公布的數據顯示，今年5月中國在美國進口中所占比重降至7.1%，創2001年以來最低。《彭博》指出，美國總統川普的關稅政策已使美國進口來源由中國轉移到東南亞，其中最大受益者是台灣和越南，兩國目前在美國進口中所占比重與中國各相差不到1.2個百分點。

數據顯示，今年5月中國在美國進口中所占比重降至7.1%，與去年同期相比下降了4.3個百分點。在川普重返白宮並於今年2月起對中國進口商品實施新關稅之前，中國在美國進口中所占的比重在2024年9月曾達到14.8%。

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《彭博》指出，美國調整進口來源的最大受益者是中國位於亞洲的鄰國，今年5月台灣和越南在美國進口中所占比重分別達6%左右，2023年各為3%。

台灣目前在美國進口中所占比重與中國相差不到1.2個百分點，而台灣所占比重上升，部分歸功於全球人工智慧（AI）浪潮對半導體需求的飆升，台灣在這個領域占據主導地位。

越南在美國進口中所占比不斷增加，得益於來自中國的轉運，以及使用中國零組件在越南本土生產的商品，向美國出口大幅成長所致。不過，川普7月2日在自家社群媒體「真相社群」宣布，美國與越南達成貿易協議，將對經由越南轉運的商品徵收40%關稅。

緊跟在台灣和越南之後的是泰國和印尼，今年5月在美國進口中所占比重分別達2%和1.5%。

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