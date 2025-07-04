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錢潮湧入 外資上半年淨匯入5701億

2025/07/04 21:35

金管會統計，今年6月淨匯入高達92.89億美元。（記者王孟倫攝）金管會統計，今年6月淨匯入高達92.89億美元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕資金錢潮大舉壓境，新台幣匯率「升升不息」！根據金管會統計，今年6月單月淨匯入高達92.89億美元，若以今天（4日）新台幣兌美元匯價28.931元換算，資金規模約為2687.4億元 ；如果累計上半年，今年1至6月淨匯入為197.06億美元，約為新台幣5701.1億元。

金管會證期局今天公布，全體外資（FINI 加 FIDI 及海外基金）投資上市櫃股票買賣超，以及外資投資國內資金匯出入情況。

官員表示，所謂外資「淨買超／淨賣超」是指外資買賣我國股票狀況，也就是買入賣出的變化，至於「淨匯出／淨匯入」是指外資資金匯入及流出，相減之後的結果。這兩項指標均為觀察外資動向之重要指標。

根據統計，2025年截至 6 月 30 日為止，上市公司「淨賣超」3774.7億元、上櫃公司「淨買超」559.86億元，上市櫃合計為「淨賣超」3214.84億元，也就是賣大於買。法人表示，上市櫃公司今年上半年，對整體市場仍呈現淨賣超水位，顯示目前法人對台股仍抱持疑慮。

金管會證期局也統計，今年6月單月淨匯入92.89億美元，雖然比前月（5月）單月淨匯入126.68億美元減少，但統計顯示，仍是2021年同期最大、單月第4高。尤其，今年上半年累計淨匯入資金197.06億美元，若折合新台幣高達5701.1億元，顯示外資持續流向台灣市場，新台幣升值壓力仍強勁。

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