美對台關稅稅率即將揭曉 行政院謹慎回應

美國總統川普將通知貿易夥伴對等關稅稅率。（法新社檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普表示，將從今（4）日起發函貿易夥伴告知美國單方設定的關稅稅率，稅率從10%到70%不等，還說各國須自8月1日起開始支付關稅。外界關注台灣的關稅談判進度，值此關鍵時刻，行政院態度謹慎，今天僅重申，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

美國財政部長貝森特強調，約有100個國家將適用「互惠稅率」10%，並預告在7月9日協商期限前，將有大量貿易協議陸續公布。另彭博報導，川普表示，大約有「10到12封」通知信會在4日寄出，接下來幾天還會陸續再寄更多，「我認為到7月9日為止就會全數發完。」

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美國4月初宣布對等關稅新政後，台美4月11日首次視訊會議，5月1日展開首輪實體磋商，6月25日再進行第二輪實體磋商，期間密集以視訊、文件往來溝通，談判內容也步步對焦，進入深水區，再逐步凝聚共識。

行政院長卓榮泰昨於院會強調，上週率團率團前往美國華府，與美國貿易代表葛里爾及美國商務部長盧特尼克進行實體磋商的行政院副院長鄭麗君及經貿辦總談判代表楊珍妮，非常辛苦，鉅細靡遺為國內產業設想。

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