彭博：美越協議顯示中國關稅40％起跳

美越貿易協議顯示，美國對中國關稅可能不低於40%門檻。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普與越南達成新貿易協議，對越南輸美產品課徵20%關稅，並對轉運產品課徵40%的關稅。彭博報導，該協議對美國最終將課徵中國產品關稅稅率釋出明確信號，亦即40%起跳。

報導指出，40%的轉運產品關稅顯然是針對中國而來，因為自2018年美中首次貿易戰以來，透過其他國家「洗產地」是中國出口商為規避美國關稅而慣用的手法。

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透過防堵該漏洞，川普政府正暗示與中國未來達成任何協議的可能樣貌：40%的轉運產品關稅顯示，若目前對中國的55%關稅最終將調降，不太可能低於該門檻。

管理諮詢公司Teneo中國政治風險分析專家威爾道（Gabriel Wildau）指出，「越南40%的關稅或許反映川普政府對於中國關稅適當水準的廣泛認定，這也將反映在其他雙邊協議上」。他補充，有關川普對中國的最低關稅已經設下具體紅線，抱持質疑。

美國對中國產品的關稅已從4月初的145%降至55%，但對芬太尼有關的20%關稅仍維持。北京加強用於生產該毒品的兩種前驅化學物的出口管制，明顯是其爭取進一步關稅調降的舉措。

報導說，儘管如此，相關努力不太可能讓中國的關稅低於適用於越南的40%。如果中國的關稅低於該水準，比如35%，將使中國的競爭優勢恢復，並鼓勵企業將生產線移回中國，而這與川普政府更廣大的目標背道而馳。

美國貿易代表署（USTR）前談判代表、尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員奧爾森（Stephen Olson）表示，「如果中國的最終關稅低於越南，在一定程度上肯定將轉變競爭力的計算」，不過他也說，「從中國企業的角度來看，一旦川普設定了關稅水準，他們對是否維持該水準完全沒信心」。

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