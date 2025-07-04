川普發起關稅戰 金磚國家急趁虛而入取代美國際地位

隨著美國總統川普在全球發起關稅戰，撼動國際貿易，金磚國家正趁虛而入，試圖取代美國國際地位。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金磚國家（BRICS）成立以來，這個新興市場國家組織一直在努力尋找共同目標，隨著美國總統川普在全球發起關稅戰，撼動國際貿易，金磚國家將自己定位為「自由貿易和多邊主義的捍衛者」，試圖取代美國的國際地位。

《彭博》報導，金磚國家本週將在巴西里約熱內盧舉行領袖峰會，會中預計將簽署聯合聲明，譴責「不合理的單邊保護主義興起」，以及「無差別地上調關稅」。今年4月，金磚國家外長就相關議題達成了共識，多名官員表示，該聲明將保留在公報中。

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聲明不太可能直接點名美國，但峰會將在7月9日川普關稅談判截止日期前夕落幕，被認為是向川普政府發出了明確的訊號。金磚國家一致認同這些關稅「毫無成效」，南非首席談判代表、大使馬宏戈（Xolisa Mabhongo）受訪時表示，這些關稅不利於全球經濟、不利於發展。

在川普推動「美國優先」政策下，逐步疏遠傳統盟友，金磚國家正試圖趁虛而入，取代美國原先地位。這個長期以來一直被認為正在創造取代美國所主導世界秩序的組織，現在正將自己定位為自由貿易和多邊主義等核心價值的捍衛者。

中國外交部發言人毛寧週三（2日）在北京的記者會上表示，中國將與成員國一同努力，加強金磚國家戰略夥伴關係，維護多邊主義。

即使川普為金磚國家提供了共同的目標，但該組織距離達到成員長期尋求的國際影響力可能還相當遙遠。中國國家主席習近平將在今年11月赴巴西進行國是訪問，預計會缺席本週的金磚國家會議；俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）也將缺席，以避免巴西政府陷入是否逮捕因烏克蘭戰爭罪被通緝的普廷的尷尬處境。

金磚國家成立於2009年，長期以來一直面臨成員國之間缺乏共同價值觀的困擾。除了作為大型新興經濟體，以及渴望在華府、西方主導的全球事務中擁有發言權之外，成員國幾乎沒有共同點。

近年，金磚國家迅速擴張，新增了埃及、衣索比亞、伊朗、印尼和阿拉伯聯合大公國，增強了該組織的代表性。新的金磚國家約佔全球GDP的40％、全球人口的一半，但也可能使內部凝聚力進一步減弱。

川普咄咄逼人的態度也讓金磚國家左右為難，雖然關稅措施在一定程度上加強了該集團團結的決定，但部分成員國仍渴望與美國和中國保持平衡的關係。

另外，矛盾的是川普放話，如果金磚國家在雙邊貿易中放棄使用美元，將對他們祭出100％的關稅，這激起了各國對於開發當地支付系統、促進國家間貿易和投資工具的興趣。不過巴西官員透露，放棄美元的想法並沒有被討論。

根據國際貨幣基金（IMF）數據，2021年至2024年間，金磚5個創始成員國之間的貿易額成長了40％，達到每年7400億美元（約新台幣21.37兆元）。

不過金磚國家內部仍有一些分歧可能浮現，金磚國家之間在戰爭議題上有不同立場，據多個代表團稱，俄羅斯和中國反對在會中提及任何相關議題。另外，金磚兩大經濟體之間存在潛在的緊張關係，中國和印度都在爭奪金磚國家乃至於全球南方國家的領導地位。印度將在2026年接任輪值主席國，而就在3年前，習近平也缺席了印度主辦的G20峰會。

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