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貝森特：尋找新Fed主席將成為川普政府秋季重點任務

2025/07/04 10:01

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透資料照）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四（3日）表示，川普政府將專注於在今年秋季尋找美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的繼任者，並補充，官員們有「很多不錯的候選人」。

貝森特接受《CNBC》訪問時表示，利率的決定權在聯準會手中，但若是Fed不盡快降息，9月的潛在降息幅度可能更高。由於失業率處於低位，且通膨率高於央行的2％目標，Fed官員一直不願意進一步降息，直到確定川普政府的關稅計劃不會推高物價為止。

美國總統川普多次抨擊自己在首個任期時任命的聯準會主席，認為Fed降息的行動太慢，並多次喊話要鮑爾離職。

川普政府官員稱，在國會通過的稅收法案，將促進民營企業投資，並強化美國經濟。雖然提高關稅可能會導致物價出現單次的成長，但從長遠來看，應該不至於推高通膨。

貝森特堅稱，川普自1月上任以來徵收的關稅，至今仍未加劇通膨，如果他們想在這裡犯錯而不降息，那沒關係。貝森特指出，外界預期關稅會損害經濟、市場，但實際上現在看到的是關稅沒有帶來太大的傷害，並提到，市場在4月下跌15％，迅速復甦。

貝森特表示，根據聯準會模型，央行原本應該已經將「非常高的實際利率」下調了。聯準會延後降息的步調，最終可能造成央行需要擴大降息幅度。

隨著鮑爾的主席任期即將在明年結束，Fed主席接班人選一直是各界關注的議題，貝森特近期也被點名是候選人之一，被問到在擔任財政部長的同時，是否可以兼任聯準會主席，貝森特表示，自1930年代以來，從未出現過這種狀況，但也未明確排除相關可能性，隨後補充，自己對於目前的工作「很滿意」。

不過，根據美國《聯邦準備法》明確規定，Fed理事會成員應該將全部時間用於理事會事務，這似乎排除了貝森特同時接下兩份職務的可能性。

貝森特表示，政府將致力於在秋季提名一名新的主席來接替鮑爾。政府團隊一直很忙，總統川普持續在處理和平協議、貿易協議和稅收協議，而團隊正在全力處理所有這些事務，因此，等到勞動節（9月1日）過後，政府將能夠更加專注於相關議題。

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