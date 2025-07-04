統一發票獎金預算編滿營業稅3％ 行政院公告明年施行

法院5月三讀「加值型及非加值型營業稅法第58條修正案」，行政院日前公告，自2026年1月1日施行。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院5月三讀「加值型及非加值型營業稅法第58條修正案」，將原法條「財政部得訂定統一發票給獎辦法，經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應」，當中的「得」字改為「應」，行政院日前公告，自2026年1月1日施行。

提案修法的國民黨立委賴士葆指出，2025年財政部編列188億元，不過，卻認為該預算「非屬法律義務支出」，均未依全年營業稅預算數編足3%，另對當年實徵淨額超出預算數亦未補增提列。

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賴士葆表示，經統計，2016年以來營業稅實徵淨額應提列數與預算數編列比較，累計差額達236億元未列入統一發票獎金，直接剝奪民眾高達1億1800萬次200元的中獎機會。統一發票給獎經費屬法律義務支出，主計總處已認定無庸置疑，因此提出修法，增加民眾發票對獎的小確幸。

不過，財政部當時在委員會審查時表示，一律按3%編列，恐減損財政調整彈性；若以全國營業稅實徵數作為編列基準，將形成編列時使用落後2年資料情形，如2025年編列2026年預算案時，僅得按可取得2024年實徵數為編列基礎，增加編列複雜度。

財政部說明，也可能發生以前年實徵數大幅低於預算編列年度預算案數，僅能編列較低給獎經費情形，恐造成民眾預期當年度營業稅稅收增加，惟因給獎經費較低而無法增加開獎組數落差，不利統一發票政策推動及影響民眾中獎權益。

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