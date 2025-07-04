晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

統一發票獎金預算編滿營業稅3％ 行政院公告明年施行

2025/07/04 07:39

法院5月三讀「加值型及非加值型營業稅法第58條修正案」，行政院日前公告，自2026年1月1日施行。（資料照）法院5月三讀「加值型及非加值型營業稅法第58條修正案」，行政院日前公告，自2026年1月1日施行。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院5月三讀「加值型及非加值型營業稅法第58條修正案」，將原法條「財政部得訂定統一發票給獎辦法，經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應」，當中的「得」字改為「應」，行政院日前公告，自2026年1月1日施行。

提案修法的國民黨立委賴士葆指出，2025年財政部編列188億元，不過，卻認為該預算「非屬法律義務支出」，均未依全年營業稅預算數編足3%，另對當年實徵淨額超出預算數亦未補增提列。

賴士葆表示，經統計，2016年以來營業稅實徵淨額應提列數與預算數編列比較，累計差額達236億元未列入統一發票獎金，直接剝奪民眾高達1億1800萬次200元的中獎機會。統一發票給獎經費屬法律義務支出，主計總處已認定無庸置疑，因此提出修法，增加民眾發票對獎的小確幸。

不過，財政部當時在委員會審查時表示，一律按3%編列，恐減損財政調整彈性；若以全國營業稅實徵數作為編列基準，將形成編列時使用落後2年資料情形，如2025年編列2026年預算案時，僅得按可取得2024年實徵數為編列基礎，增加編列複雜度。

財政部說明，也可能發生以前年實徵數大幅低於預算編列年度預算案數，僅能編列較低給獎經費情形，恐造成民眾預期當年度營業稅稅收增加，惟因給獎經費較低而無法增加開獎組數落差，不利統一發票政策推動及影響民眾中獎權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財