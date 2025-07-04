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4票之差！美眾院通過大而美法案 送交川普簽署

2025/07/04 05:55

美國聯邦眾議院3日下午以218票比214票的些微差距，通過「大而美」減稅減支法案，眾議院議長強生發表談話。（法新社）美國聯邦眾議院3日下午以218票比214票的些微差距，通過「大而美」減稅減支法案，眾議院議長強生發表談話。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕經過漏夜密集協商和冗長的投票過程，美國聯邦眾議院在美東時間3日下午（台灣時間4日凌晨），以218票比214票的些微差距，通過總統川普力推的「大而美」減稅減支法案，讓該案如期在川普要求的4日國慶日前送到白宮簽署，成為川普第二任期迄今最大的政治勝利，鞏固了川普2.0的激進議程，並為其反移民行動注入更多資金。

由於民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）發表近9小時的長篇演說拖延表決進程，投票時間被迫延後。法新社報導，儘管共和黨內對這份將使國債暴增，並削減健康與福利支出的法案存有疑慮，但法案最終過關，凸顯了川普對共和黨的主導地位。

在眾院議長強生（Mike Johnson）徹夜遊說後，共和黨內少數異議人士最終妥協，支持這項大而美法案。川普隨即在自家社群平台「真實社群」發文大讚，「這是史上最具影響力的法案之一，美國是世界上最『炙手可熱』的國家，遙遙領先！」

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