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大而美法案是什麼？內容、台積電受惠、對台影響一次看

2025/07/04 07:04

大而美法案涵蓋稅改、支出重分配、邊境安全的大型立法計畫。（資料照，路透）大而美法案涵蓋稅改、支出重分配、邊境安全的大型立法計畫。（資料照，路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普力推的大而美法案（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA），美東時間3日下午（台灣時間4日凌晨），在眾議院以218票比214票，僅4票差距通過，成為川普第二任期迄今最大的政治勝利。這項法案的推進並非簡單的事，它引發了民主共和兩黨議員之間的激戰與關注。究竟大而美法案是什麼？大而美法案對台灣又會帶來哪些影響？

大而美法案是什麼？

大而美法案於2025年5月由眾議院共和黨議員阿靈頓（Jodey Arrington）提出，是一項綜合稅收和支出的龐大法案，涵蓋稅改、支出重分配、邊境安全的大型立法計畫，包含大幅減稅、小費免稅、加班費免稅、購買美國製造車輛享稅收減免、強而有力的邊境安全措施、為美國移民暨海關執法局及邊境巡邏人員加薪、為新生兒提供川普儲蓄帳戶（TRUMP Savings Accounts）等。該法案預計10年內減稅高達4.5兆美元，並削減超過1.1兆美元支出，其核心概念，是針對川普2017年提出的減稅與就業法案 （TCJA），進一步擴大稅收減免、削減社會福利支出，推動美國製造政策，並對聯邦預算進行大規模改革，將使國債增加逾3.3兆美元。

大而美法案重點內容有以下10項:

1.稅收改革與減稅措施：OBBB的核心項目之一是對《減稅與就業法案（TCJA）》的擴充與永久化。該法案原本於2017年通過，其對企業稅率、個人所得稅階與標準扣除額均做出大幅改革。然而，多數個人減稅條款將於2025年失效，因此OBBB將其全面延長，並加入數項新措施：永久延續2017年稅改，包括降低所得稅率、擴大標準扣除、增加子女稅額抵免。新增「無稅小費」、「無稅加班」、「汽車貸款利息全額扣抵」與「年長者額外減稅」等條文，減輕勞工與中產負擔。
（1）小費免稅條款：將服務業員工的小費收入免稅，預計惠及數百萬計時工。
（2）兒童稅收抵免擴大：將每名子女的抵免額提升至$2,500，並擴大可退還範圍。
（3）創立「川普帳戶」：凡2025年1月1日至2028年12月31日間在美國出生的嬰兒設立帳戶，政府一次性存入1000美元，供其未來用於教育、職業訓練或首次購屋。
（4）免稅項目增加：加班費、汽車貸款利息、學生貸款償還額度亦納入免稅範圍

2.撤銷綠色補貼：全面終止民主黨政府推動之綠色補貼，廢除電動車稅收抵免、綠能基礎設施與氫能補助，防止中國藉綠能滲透美國市場。

3.鼓勵製造業與研展投資：提高研展支出抵減比例、允許企業即時全額扣抵設備投資，增加國內工廠與基礎設施建設補助。為鼓勵回流美國投資的製造企業提供高達 15%稅務抵免，並撥款支持中西部地區基礎建設更新，OBBB推動「美國製造信貸計畫（Made in America Credit）」，包括鐵路與高速公路升級、國防供應鏈近岸化、聯邦設施現代化與自動化改造，以加強美國製造競爭力，對抗來自中國及其他亞洲國家的產能壓力。

4.家庭與教育福利增強：擴大家庭稅收優惠、增設托育與育兒抵免、強化醫療健康儲蓄帳戶、擴充教育儲蓄賬戶，減少美國家庭生活負擔。

5.邊境安全與執法強化：增設邊境圍牆、強化邊防巡邏資源、增聘執法人員、擴大移民稽查與遣返措施，提升國土安全。

6.醫療與健保改革：修訂醫療補助（Medicaid）資格、取消「曬黑稅 （excise tax on indoor tanning services）」、打擊健保詐欺與濫用、擴大健康儲蓄帳戶適用範圍。

7.農業與鄉村振興：引入補助與稅收優惠，鼓勵農業生產及農村基礎設施改善，包括農業貿易補助、灌溉與防災資源更新。

8.能源政策轉向：撤銷對低排放車輛、清潔能源企業的支持計畫，簡化天然氣及石油管線核准程序，推動國內能源自主。該法案大幅逆轉拜登政府時期的綠色新政方向，具體措施包括取消電動車與再生能源稅收抵免、暫停碳邊境調整機制、強化對美國境內化石燃料的補貼（特別是天然氣與頁岩油生產）。

9.教育與學貸改革：提高學貸額額、放寬償還條件、增加工作Pell Grant補助、減少行政負擔，幫助學生負擔教育費用。

10.治安執法支持：提高執法資金、加強培訓與配備、增加地方與聯邦協調資源、提升對執法人員的福利保障，應對當前社會治安挑戰。

大而美法案對半導體助益？對台灣有何影響？

《CNBC》報導，大美麗法案可能會降低半導體製造商在美國建廠的成本。根據參議院週二通過的法案，這些半導體公司的稅收抵免將從25%升至35%，這項增幅超過了法案草案中提出的30%。有資格獲得這些抵免額的公司，可能包括英特爾、台積電、美光科技等，前提是得在2026年期限前動工興建新廠。

稅收抵免加碼將強化2022年《晶片與科學法案》的激勵措施，該案包含390億美元（約新台幣1.1兆元）補助款，以及750億美元（約新台幣2.1兆元）製造業貸款額度，旨在扭轉半導體業過去數十年外移亞洲的趨勢。

另外，旅美學者翁履中指出，從戰略層面來看，這意味著美國政策將進一步傾向於「國力集中內部」的重建工程。台灣若無法理解這種美國優先邏輯，只一味寄望於「價值同盟」與「情感認同」，恐怕會錯估美方真正的政策重點。

對台灣而言，真正的挑戰是如何在川普主導的政策氣候中找到不被波及的空間，甚至主動融入他的「美國製造」、「投資美國」、「削減援助」的政策目標中。如果不能在川普眼中「有用」，就很容易被他視為無足輕重的地緣角色。因此，重點不在於討好，而在於策略性地「避開風頭」、「融入利益」。台灣需要積極佈局國會遊說，並在供應鏈重組與產業投資上提出讓美國受益的具體承諾。否則，面對川普這種以交易與利益為唯一語言的政治生態，單靠熱情與盟友情誼，是遠遠不夠的。

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