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綠電買家福音 台智電買售風電獲公平會審查過關

2025/07/03 17:58

台智電股東結合行為經公平會審查過關。（資料照，記者廖家寧攝）台智電股東結合行為經公平會審查過關。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為滿足企業綠電需求，去年底由經濟部推動成立的泛官股綠電統購分銷平台「台灣智慧電能公司」（台智電），其股東構成清一色是產業龍頭，涵蓋能源、電信、鋼鐵、半導體等產業，由於具相當市場支配力，台智電今年初已主動向公平會申報審查結合行為，公平會今（2日）審查通過其結合，原已「萬事俱備，只欠東風」的台智電，將能啟動各項購電作業，不僅對急需綠電的企業買家而言是福音，也為區塊開發風場的融資洽談注入一劑強心針。

台智電目前有中油、中鋼、中華電信、工研院轉投資的ITIC（創新工業技術移轉公司）與耀華玻璃等泛官股公司參與，另已有多有民營企業入股，包括聯電、日月光、長春石化、東和鋼鐵、東和集團、中美晶、台達電、世界先進等，亦陸續有其他科技與傳產大廠提出投資意願。

台智電已陸續與離岸風電區塊開發3-1期、3-1期的5個風場接洽CPPA（長期固定價格企業購售電合約），包括區塊開發3-1期的風睿（SRE）海盛風場（F4）、EDF（法國電力能源）與台亞共同開發的蔚藍海彰化風場，3-2期的風睿的海廣風場（F6）、CIP（哥本哈根基礎建設基金）的渢妙二號風場，以及森崴能源的又德風場。

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