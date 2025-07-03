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穩居最強亞幣！新台幣強升1.91角 3年來收盤首見28字頭

2025/07/03 16:31

穩居最強亞幣！新台幣強升1.91角 3年來收盤首見28字頭（記者陳梅英攝）穩居最強亞幣！新台幣強升1.91角 3年來收盤首見28字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在美越達成協議激勵下，市場對台美談判寄予厚望，帶動外資熱錢持續湧入，推升台北股匯齊揚。新台幣兌美元匯率今日一早即升破29元整數關卡，盤中最高來到28.8元，終場收在28.828元，勁揚1.91角，不僅連續第3個交易日走升，更創下逾3年來新高，台北外匯經紀公司成交量達12.25億美元。

7月以來僅3個交易日，新台幣累計升值達1.074元，漲幅在亞洲貨幣中遙遙領先，穩居「最強亞幣」之位。

匯銀主管指出，近期新台幣急升，主要來自外資積極回流，加上昨日美國最新小非農（ADP）就業數據表現不如預期，市場對聯準會提早降息的預期再度升溫，美元買氣轉弱，進一步支撐新台幣匯價強勢上攻。

而央行在6月底曾連兩日強勢進場干預，壓抑新台幣升勢後，進入7月調控風格恢復往常「柔性操作」，僅在尾盤適度調節，讓匯價維持「有序運行」，並未死守某特定價位，收盤重返28字頭早在市場預期中，下一步若無意外將挑戰28.8元。

惟對等關稅寬限期即將期滿，台美談判結果如何，以及美國今晚將公布6月非農就業報告，勢必影響資金流向與匯市走勢。

台股今日同步強勢表態，加權指數上漲135.23點，收在22,712.97點，三大法人合計買超292.32億元，其中外資買超達293.21億元，再度扮演推升主力，7月以來外資買超台股已逾800億元。

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