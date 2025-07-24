AI戰開打！川普宣佈強化對盟友銷售 對抗中國

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（23日）發佈新的AI（人工智慧）藍圖，旨在放鬆環境法規，並大幅擴大對盟友的AI出口，藉此保持美國在關鍵技術領域對中國的優勢。

《路透》報導，川普在公佈這項計劃的同時，闡述了與中國技術軍備競賽的利害關係，稱這是一場能夠定義21世紀的鬥爭。川普表明，美國是AI競賽的發起人，身為美國總統，自己今天在此宣佈，美國將贏得這場競賽。

請繼續往下閱讀...

這項計劃包括約90項建議，呼籲美國將AI軟體、硬體出口到海外，並嚴厲打擊那些被認為限制性過強、阻礙發展的各州法律，這與前任拜登政府為限制全球取得AI晶片建起「高牆」的做法截然不同。

川普表示，華府還必須制定一個統一的聯邦標準，而不是由50個不同的州來監管這一產業。

美國自然與科技政策辦公室主任克瑞蕭斯（Michael Kratsios）週三稱，商務部和國務院將與業界合作，向美國在世界各地的盟友提供安全的全方位AI出口商品，包括硬體模型、軟體應用程式和標準。

川普週三簽署了3項行政命令，納入了這項計劃的要素，包括放寬環境規範、制定晶片出口規則，以及尋求限制AI領域的政治偏見。擴大全套AI產品出口可能使AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD），以及AI模型巨頭Google、微軟（Microsoft）、OpenAI和Meta受惠。

過去，拜登政府擔心中國等美國的對手可能會利用輝達、超微等公司生產的AI晶片來強化自身軍事實力，並傷害盟友。因此，拜登對美國向中國和其他國家出口AI晶片實施了一系列限制，試圖阻止這些晶片流向美國最大的競爭對手。

川普撤銷了拜登旨在促進競爭、保護消費者和確保AI不會被用於傳播假消息的行政命令。川普也撤銷了拜登所謂的AI擴散規則，這一規範限制了一些國家透過進口AI晶片獲得美國運算能力。

美國副總統范斯（JD Vance）在另一場活動上表示，美國在AI領域的優勢不能「故步自封」。如果美國對自己嚴格監管，導致中國人追上，那麼應該責怪的不是中國人，而是美國自己的領袖，因為他們制定了「愚蠢的政策」，讓其他國家有機可乘，追上美國。

根據1高階政府官員稱，這項AI計劃並未解決圍繞輝達H20的國家安全擔憂。這款晶片是輝達因應美國出口管制限制，為中國設計的特殊供應版晶片。今年4月，川普一度宣佈禁止H20對中出口，但7月初重新開放銷售，此舉引發了共和黨員罕見的公開批評。

這項計劃也呼籲透過放寬環境法規和利用聯邦土地加速包括電力供應在內的專案開發，以加速資料中心建設。隨著AI和雲端運算資料中心的數量和規模不斷膨脹，美國的電力需求在經歷近20年的停滯後，今年創下歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法