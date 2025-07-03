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傳36億返還價金消失 街口支付：特定對象有意影響二審

2025/07/03 15:38

泰山前董事長詹景超任內以36億元買下街口支付4成股權，遭台北地方法院判決交易無效，命令街口需返還35億9580萬元街口支付。（業者提供）泰山前董事長詹景超任內以36億元買下街口支付4成股權，遭台北地方法院判決交易無效，命令街口需返還35億9580萬元街口支付。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕泰山（1218）前董事長詹景超任內以36億元買下街口支付4成股權，遭台北地方法院判決交易無效，命令街口需返還35億9580萬元，「鏡報」今天指出，傳出法院扣押執行竟發現相關帳戶近乎歸零。街口支付母公司街口金科發布聲明指出，部分媒體以聳動標題、誇大不實內容報導案件，實屬不實指控，企圖混淆視聽。

街口金科澄清如下：

1. 訴訟尚在二審程序，未有定讞：本案目前仍在進行二審審理，法院尚未做出最終判決，媒體卻未經查證即報導，已嚴重誤導社會大眾。

2. 未盡查證的誇張報導，對我方造成重大損害：媒體使用誇大標題與戲劇化內容，嚴重混淆視聽，不僅造成社會不安，也對街口品牌聲譽造成重大傷害。

3. 街口金科全力配合法院程序，並已提起上訴：我們尊重司法程序，已依程序上訴二審，盼法院依法還我公道。

4. 關於簽約日資訊揭露問題：雙方於 2023年5月6日簽訂街口與泰山公司合約，並由泰山至證交所記者會公開說明。但法院一審指出信息直到5月8日才公開於公開資訊觀測站，此與事實不符。

5. 關於股東持股登記之爭議：街口金科股東名冊中，泰山公司早已為股東。登記延遲係由泰山公司處理，非如某些媒體報導所稱「一張股票都沒拿到」。

6. 關於查證義務與董事會流程：法院一審理由罔顧實務常識，指街口金科未要求提供董事會會議記錄與股東會議資料，認定未善盡查證義務即判案無效。此等流程，在被投資或併購實務中並非常態，亦非必要條件。

7. 關於董事會合法性爭議：簽約當時，泰山公司董事長與法律顧問、會計師事務所代表等均在場，並同步於證交所公開記者會說明。若當時質疑董事會決議程序，理應即刻提出，卻於事隔迄今方稱董事會違法欲導致合約無效，此種邏輯若成立，幾乎任何簽約都可能後設置障礙，令人難以接受。

街口強調，一審法院未審酌事實全貌，即做出如上判決，已引起重大爭議。更令人遺憾的是，媒體未先查證，即刊出過度負面報導，似乎有特定對象有意影響二審流程。街口呼籲媒體應秉持查證原則，尊重訴訟程序與法律精神。

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