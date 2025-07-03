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法院認定泰山買街口無效 36億返還價金消失?

2025/07/03 12:30

泰山（1218）前董事長詹景超任內以36億元買下街口支付4成股權，遭台北地方法院判決交易無效，命令街口需返還35億9580萬元，今天傳出法院扣押執行竟發現相關帳戶近乎歸零，「近36億元不見了?」（街口支付提供）泰山（1218）前董事長詹景超任內以36億元買下街口支付4成股權，遭台北地方法院判決交易無效，命令街口需返還35億9580萬元，今天傳出法院扣押執行竟發現相關帳戶近乎歸零，「近36億元不見了?」（街口支付提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕泰山（1218）前董事長詹景超任內以36億元買下街口支付4成股權，遭台北地方法院判決交易無效，命令街口需返還35億9580萬元，今天傳出法院扣押執行竟發現相關帳戶近乎歸零，「近36億元不見了?」

泰山本週向法院遞狀要求街口金融科技公司限期陳報財產，不排除進一步聲請管收負責人胡亦嘉。

泰山公司2023年爆發經營權之爭，當時董事長詹景超為阻止市場派龍邦集團，賣掉轉投資的金雞母全家（5903）便利商店股權，轉而以近36億元買進「街口支付」4成股權。

2023年5月泰山經營權易手，新團隊向台北地檢署告發詹景超意圖掏空公司，涉嫌特別背信等重罪；另以街口支付交易案程序違法，向台北地院提起返還投資款的民事訴訟。

北院今年5月13日判決街口金科必須全額返還35億9580萬元及5%年息，並准泰山繳交11億9860萬元擔保金，啟動假執行。

但法院向銀行調閱該公司113年度相關帳戶及股息紅利等所得，有5個帳戶執行無效果，銀行函覆有的帳戶結清、幾無往來、存款不足千元，當初匯入台新銀行的36億元也被全數轉走。

由於36億元投資款，包含泰山以每股約24.63元購買Dorian公司持有子公司街口金科「老股」近14億元；另以每股24.63元認購街口金科增資「新股」共22億元。

近14億元款項是街口金科代母公司收受保管在台新銀行，如今款項竟消失，恐衍生相關罪責，首當其衝的就是街口金科負責人胡亦嘉。

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