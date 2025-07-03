晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

為壓低總價 上半年北台推4個單戶不到10坪的「鳥籠建案」

2025/07/03 10:45

上半年北市大同區鳥籠建案，單戶最小坪數僅8坪。（住展雜誌提供）上半年北市大同區鳥籠建案，單戶最小坪數僅8坪。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕在房市買氣急凍之際，不到10坪的「鳥籠」房型，藉由壓低購屋總價，成為少數受關注的投資收租、買房圓夢的建案。根據新建案市調機構彙整，上半年北台灣共有4個建案，規劃有不到10坪的「鳥籠」房型，其中以桃園市大園工業區建案的總價最低，單戶僅7坪、總價200多萬元。

根據住展雜誌彙整，上半年北台灣鳥籠房型分布，台北市中山、大同區各有1個，單戶最小坪數僅8坪，其它兩個都在桃園市，而大園區的新案最小坪數更僅有7坪，另龍潭區建案最小坪數則約9坪。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，去年北台灣鳥籠房型，單戶坪數最小壓低在10坪，今年上半年則又更小，主因是房價飆漲、建案為控制總價帶，唯有再縮小坪數，尤其北市兩個「鳥籠建案」，最小僅8坪，單戶總價1千多萬元，仍有民眾願意買單。

而大園工業區的鳥籠建案僅規劃十多戶，最小戶型僅7坪，單戶總價200多萬元，目前已經賣完，至於，新北市在上半年雖然還沒有不到10坪的新案推出，但在中和最高房價破100萬元的市況下，已有建商規劃單戶僅9坪的建案要測試市場。

陳炳辰指出，鳥籠房型多數帶有出租效益，像是上半年桃園市推出的兩個鳥籠案分別坐落工業區以及軍營附近，多少也是看中當地的租屋需求。

小宅銀行核貸更嚴謹

但陳炳辰也提醒民眾，即便鳥籠建案總價低，但居住舒適與品質不若一般房型，加上銀行對於小宅核貸更嚴謹，尤其鳥籠房型吸引不少投資客買來出租，建議民眾還是需要多方思考。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財