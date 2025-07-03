為壓低總價 上半年北台推4個單戶不到10坪的「鳥籠建案」

上半年北市大同區鳥籠建案，單戶最小坪數僅8坪。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕在房市買氣急凍之際，不到10坪的「鳥籠」房型，藉由壓低購屋總價，成為少數受關注的投資收租、買房圓夢的建案。根據新建案市調機構彙整，上半年北台灣共有4個建案，規劃有不到10坪的「鳥籠」房型，其中以桃園市大園工業區建案的總價最低，單戶僅7坪、總價200多萬元。

根據住展雜誌彙整，上半年北台灣鳥籠房型分布，台北市中山、大同區各有1個，單戶最小坪數僅8坪，其它兩個都在桃園市，而大園區的新案最小坪數更僅有7坪，另龍潭區建案最小坪數則約9坪。

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住展雜誌發言人陳炳辰指出，去年北台灣鳥籠房型，單戶坪數最小壓低在10坪，今年上半年則又更小，主因是房價飆漲、建案為控制總價帶，唯有再縮小坪數，尤其北市兩個「鳥籠建案」，最小僅8坪，單戶總價1千多萬元，仍有民眾願意買單。

而大園工業區的鳥籠建案僅規劃十多戶，最小戶型僅7坪，單戶總價200多萬元，目前已經賣完，至於，新北市在上半年雖然還沒有不到10坪的新案推出，但在中和最高房價破100萬元的市況下，已有建商規劃單戶僅9坪的建案要測試市場。

陳炳辰指出，鳥籠房型多數帶有出租效益，像是上半年桃園市推出的兩個鳥籠案分別坐落工業區以及軍營附近，多少也是看中當地的租屋需求。

小宅銀行核貸更嚴謹

但陳炳辰也提醒民眾，即便鳥籠建案總價低，但居住舒適與品質不若一般房型，加上銀行對於小宅核貸更嚴謹，尤其鳥籠房型吸引不少投資客買來出租，建議民眾還是需要多方思考。

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