加油族注意！下週油價估最多漲0.4元 柴油恐漲0.6元

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族動作要快，油價要漲了!受到國際油價上漲影響，下週國內汽油預估調漲0.2到0.4元、柴油調漲0.4到0.6元。

國際油價因伊朗與美國之間局勢緊繃而上漲。中油累算至1月29日的7D3B週均價為66美元，較上週上漲2.17美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.406元，較上週升值0.197元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.5元。

中油啟動平穩措施，下週汽油調漲0.2到0.4元、柴油調漲0.4到0.6元。若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元到27.5、95無鉛汽油每公升28.8到29元、98無鉛汽油每公升30.8到31元、超級柴油每公升26.1到26.3元。

最終實際調整金額請於週日中午12點由台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

