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欣技AI OCR接單擴大 全年營收拚雙位數增長

2025/07/03 09:34

欣技已攜手知名自動識別暨數據採集解決方案供應商，以及在地大型系統整合商深入合作。（欣技提供）欣技已攜手知名自動識別暨數據採集解決方案供應商，以及在地大型系統整合商深入合作。（欣技提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠欣技（6206）持續深化全球布局，儘管第二季受到新台幣升值影響、出現匯損壓力，但整體營運仍有望打平，表現優於產業平均值。管理層看好全年營收年增5%至10%。公司正在日本市場積極導入AI光學辨識（OCR）應用，在客戶訂單需求顯著成長之下，有望成為明年業績倍增的關鍵動能。

欣技指出，2025年上半年營收約為6億元，約占全年45%，全年仍將挑戰雙位數成長。受匯率因素影響，Q2面臨一定程度匯損，但在美洲與東南亞市場推進順利、加上高單價新品出貨，預估第二季獲利表現可望損益兩平。

欣技今年產品聚焦於5G工業手持裝置RS38，結合AI光學辨識演算法，鎖定物流、製造、醫療等場景辨識與資料建檔需求，已成為美、日、泰市場接單主力。目前已在泰國的歐系傳統車廠產線、高雄榮總醫院等實地驗證，亦獲大型物流系統採用，逐步導入規模部署。

區域布局方面，欣技對美出貨動能自去年底開始轉強，預期今年第三季在當地市場將轉虧為盈，年底單月營收挑戰80萬美元；東歐地區則以新興市場為主力，並持續調整西歐市場策略，至於泰國市場，受惠於大型航運業導入超過百台設備，預計第三季正式出貨。

最受關注的日本市場方面，欣技已攜手知名自動識別暨數據採集解決方案供應商，以及在地大型系統整合商深入合作，斬獲連鎖快遞與超商客戶專案，也與全球印表機巨擘形成策略聯盟，整體產品需求量上看數萬台。為應對持續成長的營運規模，管理層最快明年將在日本設立子公司，優化本地服務效率，該市場明年可望成為業績翻倍成長的重要支撐。

針對近期關稅與匯率議題，欣技坦言，新台幣升值對全年業績構成一定壓力，透過定價與折扣策略調整，希望將影響降至最低；美國進口關稅若升至20%以上，將評估轉移產地或調整定價方式，並持續觀察同業策略，倘若匯率波動在下半年回穩，將有助於全年毛利與淨利表現同步提升。

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