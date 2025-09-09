晴時多雲

股匯雙漲！台幣勁揚1.42角躍升最強亞幣

2025/09/09 17:48

股匯雙漲！台幣勁揚1.42角，躍升最強亞幣。（記者陳梅英攝）股匯雙漲！台幣勁揚1.42角，躍升最強亞幣。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業數據顯示疲軟，市場押注聯準會（Fed）可能加速降息，激勵美股大漲並連動台股改寫新高。新台幣兌美元匯率在外資熱錢回流與美元指數破底帶動下，盤中一度大漲2角，最高觸及30.322元，終場收在30.38元，勁揚1.42角，匯價連4紅，並創下近2週新高，成交量略增至19.89億美元。

台股同步勁揚307.8點，收在24855.18點，三大法人合計買超386.69億元，其中外資買超達356.54億元，展現強力支撐。

新台幣早盤以30.5元開出，迅速升破30.5與30.4元，午後隨外資進一步湧入，升勢持續擴大。央行統計顯示，截至下午4點，美元指數下跌0.13%，台幣大漲0.47%，日圓勁揚0.22%、人民幣升0.09%，韓元與新加坡幣各升0.03%，台幣升幅居冠，躍升為今日最強亞幣。

匯銀人士指出，美國8月新增就業人數大幅低於預期，市場押注Fed將加速降息，使美元指數大幅回落，加上台股強彈吸引外資回流，使新台幣強勢重返30.3元價位。

展望後市，市場焦點將轉向本週即將公布的消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）。除非通膨數據明顯升溫，否則難以扭轉降息方向；若CPI顯示漲幅趨緩，更可能強化市場對進一步降息的預期，屆時美元續弱，台幣不排除再度挑戰30元整數關卡。

