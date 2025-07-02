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傳鴻海急撤中國籍員工 印度iPhone工廠亮警報

2025/07/02 19:08

彭博報導，鴻海近期已通知駐印度南部iPhone工廠的大部分中國籍員工返回中國。（資料照，路透）彭博報導，鴻海近期已通知駐印度南部iPhone工廠的大部分中國籍員工返回中國。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據知情人士透露，鴻海集團已要求數百名駐印度iPhone工廠的中國工程師與技術人員返中國，這將為蘋果公司（Apple Inc.）在印度擴大製造版圖的計畫帶來打擊。

《彭博》報導，消息人士指出，鴻海近期已通知駐印度南部iPhone工廠的大部分中國籍員工返回中國，這一動作大約從2個月前開始。據了解，目前已有超過300名中國籍員工離開印度，僅剩部分來自台灣的支援人員仍留在當地。

目前尚不清楚鴻海撤回中國員工的具體原因。不過，彭博早前曾報導，北京方面今年稍早曾口頭指示監管機構與地方政府，限制技術轉移與設備出口至印度和東南亞，試圖阻止企業將生產線轉往其他國家。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾多次強調，中國組裝工人的技術與專業，是蘋果選擇在中國大規模生產的關鍵因素，並不單純只是成本考量。知情人士表示，中國技術人員撤離印度，雖不會直接影響產品品質，但勢必影響產線效率。

此舉對蘋果來說時機不佳，因為公司正準備聯手製造夥伴在印度大規模生產新款iPhone 17，富士康也正於印度南部興建新的iPhone工廠。

報導指出，鴻海的撤員行動與北京當局近期措施同步，這些舉措旨在加大技術、熟練勞工及專用設備外流的難度，針對的正是印度等新興製造重鎮。包括印度與越南在內的多個南亞國家，近年來積極吸引全球科技巨頭投資設廠，藉著中美緊張局勢加速供應鏈多元布局。

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