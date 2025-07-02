「驅逐出境」迴力鏢射向川普夫人和小兒子 美國人發起請願聯署

美國人發起數千人簽署的請願書，要求驅逐梅蘭妮亞川普（左）和她的父母，以及兩人所生的兒子巴倫川普（中）。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普致力驅逐外國入籍美國的公民，日前又表示考慮將特斯拉執行長馬斯克驅逐出境，現在川普要自食惡果了。美國民眾發起一項請願，要求政府驅逐第一夫人梅蘭妮亞·川普和她的父母，以及川普的小兒子巴倫·川普。

這項名為「繼續前進」（The Move On petition ）的請願書標題是：在第一輪驅逐行動中驅逐梅蘭妮亞、梅蘭妮亞的父母和巴倫！

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請願書上寫道：「既然川普想驅逐入籍公民，我認為讓梅蘭妮亞和她的父母乘坐第一班撤離的船才是公平的」；「梅蘭妮亞的寶寶巴倫也應該被迫離開，因為我們知道他曾祖外婆出生在另一個國家。這是川普正在製定的標準之一。你的曾祖外婆必須出生在美國，而我們知道梅拉尼婭的外婆出生在其他地方。如果這對一個人好，對所有人都好！不應該有任何例外！搭乘第一班撤離船或第一班的航班出國！」

請願書並提到，「重要的是，這樣做是為了表明這不是一個偏袒的問題。如果這真的事關國家安全，梅蘭妮亞就必須下台！」截至周三（2日）請願書已收集到3000個簽名中的2931個簽名。

今年早些時候，國會女議員馬克辛沃特斯呼籲驅逐梅蘭妮亞，稱川普應該「先看看梅蘭妮亞的記錄」。沃特斯在洛杉磯的一次集會上說：「我們不知道她父母是否有合法的移民記錄。也許我們最好看看」；「如果他要如此仔細地調查那些出生在美國但父母沒有合法移民記錄的人，也許他應該先看看梅蘭妮亞。」

根據美國大使館介紹，梅蘭妮亞1970年出生於斯洛維尼亞，1996年移居紐約，10年後加入美國國籍。她是第二位在美國境外出生的美國第一夫人，也是第一位入籍美國的第一夫人。

1990年代中期，梅蘭妮亞來到美國從事模特兒事業。然而，在2001年獲得綠卡之前，她的移民身分資訊一直不明，這經常引發人們對她在美國期間是否一直保持合法移民身份的猜測和爭議。

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