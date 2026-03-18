全球首創！台灣揭露「海纜障礙即時地圖」 以透明化資訊反制謠言

數發部於去年9月推動「揭露海纜障礙狀況」公開機制，透過視覺化方式呈現各條海纜運作情形，並以綠、黃、紅三種燈號分類。（截自數發部網站）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣自去年起率先推動「揭露海纜障礙狀況」公開機制，成為全球少數、甚至首個系統性揭露海纜運作狀態的國家。

數位發展部（以下簡稱數發部）於去年9月推出海纜障礙即時地圖，透過視覺化方式呈現各條海纜運作情形，並以綠、黃、紅三種燈號分類，分別代表正常、部分異常與中斷，讓外界能快速掌握通訊基礎設施狀態。

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數發部韌性建設司司長牛信仁表示，此舉主要在於提升資訊透明度，讓民眾掌握海纜運作的真實情況。相較部分國際網站採用較廣泛的資料來源，只要局部出現異常即將整條海纜標示為中斷，容易造成誤解，甚至引發外界誤判通訊狀況，官方系統則經過查證與統計，更能準確反映即時狀態，過去網路上曾流傳「台灣海纜全部斷掉」的說法，實際上並不符合真實情況。

牛信仁指出，目前我國國際海纜約有15條、國內海纜約10條。過去外界多認為相關資訊具高度敏感性，不宜公開，但事實上相關資料在國際平台早已可查詢。另一方面，資訊公開亦具有實務意義，包括海纜位置與運作狀態，其實在部分國外平台（如 submarine cable map）已可查詢，航行中的船舶本就可掌握海纜大致位置，若資訊不足或不清楚，反而更容易發生誤觸，因此，進一步揭露更精確的海纜位置資料，亦有助於航行避讓，降低外力破壞風險。

此外，這套機制另一項關鍵，在於建立即時的應變認知，當海纜發生異常時，系統也會同步揭露替代路由與預估修復時間，讓外界理解通訊服務如何持續運作，而非僅看到單一中斷訊號。

數發部強調，台灣並非仰賴單一路由連接國際，而是透過多條海纜串聯日本、香港、菲律賓、新加坡等地，建構具高度備援能力的通訊網絡，即使部分海纜出現異常，整體通訊仍可透過其他路徑維持運作，目前在國際交流中，台灣這種兼顧透明與安全的資訊揭露模式，也開始獲得各國關注與肯定。

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