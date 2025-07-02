晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

華新麗華併購印尼商WESSI 公平會不禁止

2025/07/02 18:26

華新麗華與Mimosa共同經營印尼商WESSI，公平會放行。（資料照）華新麗華與Mimosa共同經營印尼商WESSI，公平會放行。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日宣布，因對我國市場結構不影響、也不產生限制競爭效果，因此不禁止鋼鐵廠華新麗華、華新全資子公司新加坡商Walsin SG、香港商Mimosa、印尼商WESSI結合案。

公平會說明，華新麗華的全資子公司Walsin SG擬增加對WESSI之投資，且華新麗華將與Mimosa共同經營WESSI，並控制WESSI業務經營、人事任免，因達到申報門檻，且無同法第12條除外規定之適用情形，故依法提出結合申報。

公平會審查後指出，華新麗華與WESSI均產銷「不銹鋼盤元」，具水平競爭關係。且華新麗華產銷「不銹鋼鋼胚」，且為WESSI產銷「不銹鋼盤元」的上游原料，因此華新麗華與WESSI雙方亦具潛在垂直供應關係。由於去年WESSI才於印尼設立，現並無產能，未來主要經營東南亞、南亞市場，於我國並無經營實績。

而在本結合完成後，華新麗華既有的「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼盤元」等業務並不受本結合影響，於我國仍須面臨其他國內、外業者之競爭；本結合對我國「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼盤元」等市場結構均無影響，結合後應不致對前揭產品市場產生限制競爭效果。

公平會最後表示，華新麗華得透過本結合拓展東南亞、南亞市場，進行全球布局，擴大其國際競爭力，因此公平會審酌相關因素後，依「公平交易法」第13條第1項規定，不禁止其結合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財