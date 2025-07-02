華新麗華併購印尼商WESSI 公平會不禁止

華新麗華與Mimosa共同經營印尼商WESSI，公平會放行。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日宣布，因對我國市場結構不影響、也不產生限制競爭效果，因此不禁止鋼鐵廠華新麗華、華新全資子公司新加坡商Walsin SG、香港商Mimosa、印尼商WESSI結合案。

公平會說明，華新麗華的全資子公司Walsin SG擬增加對WESSI之投資，且華新麗華將與Mimosa共同經營WESSI，並控制WESSI業務經營、人事任免，因達到申報門檻，且無同法第12條除外規定之適用情形，故依法提出結合申報。

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公平會審查後指出，華新麗華與WESSI均產銷「不銹鋼盤元」，具水平競爭關係。且華新麗華產銷「不銹鋼鋼胚」，且為WESSI產銷「不銹鋼盤元」的上游原料，因此華新麗華與WESSI雙方亦具潛在垂直供應關係。由於去年WESSI才於印尼設立，現並無產能，未來主要經營東南亞、南亞市場，於我國並無經營實績。

而在本結合完成後，華新麗華既有的「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼盤元」等業務並不受本結合影響，於我國仍須面臨其他國內、外業者之競爭；本結合對我國「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼盤元」等市場結構均無影響，結合後應不致對前揭產品市場產生限制競爭效果。

公平會最後表示，華新麗華得透過本結合拓展東南亞、南亞市場，進行全球布局，擴大其國際競爭力，因此公平會審酌相關因素後，依「公平交易法」第13條第1項規定，不禁止其結合。

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