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39度好熱只想吹冷氣！全台尖峰用電量 連2日破今年新高

2025/07/02 17:41

天氣太熱用電激增，全台連續兩天，打破今年用電新高紀錄。（記者林菁樺攝）天氣太熱用電激增，全台連續兩天，打破今年用電新高紀錄。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕天氣熱爆，桃園出現39.1度高溫，全台用電量也因而激增，台電統計，今（2）日用電尖峰於下午2點43分達4091.7萬瓩，刷新今年用電新高。

高溫影響之下，推升用電量，台電統計，連續兩天破今年用電新高，昨日最高為4046.1萬瓩，今日來到4091.7萬瓩。不過，白天光電多，備轉容量為588萬瓩，備轉容量率達14.4%。

往常歷史用電新高都會出現在7月下8月上出現，時序進入7月，用電確實節節攀升，去年歷史新高為4142萬瓩，台電今年預估夏季最高的負載約4206萬瓩。

台電統計，今年尖峰瞬時前10名依序為

1.07/02 4091.7萬瓩

2.07/01 4046.1萬瓩

3.06/11 4039.4萬瓩

4.06/25 4034.2萬瓩

5.06/24 4010.6萬瓩

6.06/26 3981.9萬瓩

7.06/23 3969.2萬瓩

8.06/18 3966.0萬瓩

9.06/27 3960.1萬瓩

10.06/10 3955.6萬瓩

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