經部盼中小企業多用匯率避險工具 廠商憂「翻車」

經濟部次長何晉滄下午主持中小企業因應匯率記者會。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕新台幣上沖下洗，今天（2日）午盤出現28字頭，經濟部下午再次宣導政府已有金融支持，也加強對中小企業宣導常用匯率避險工具如預購（預售）遠期外匯、外匯選擇權等，經部會上多次喊話立法院，國安韌性特別條例須通過，4100億元才能編列與執行。

經濟部下午召開「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」，再次說明中小微企業多元發展專案貸款等金融支持方案，並協助企業應用避險工具，包括宣導預購遠期外匯、外匯選擇權與鼓勵企業使用同一幣別自然避險等。

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但國內中南部鋼鐵出口大廠強調，遠匯操作是專精領域，需要時間培育中小企業，廠商若無相關領域人才，就進行遠匯操作，「這會翻車」，並非短期內一蹴可幾；業者更強調，匯率的根本問題，還是回到美國談判，與關稅有關，政府必須全力談判，在關稅尚未出爐前，讓新台幣匯率「緩升」才是關鍵，新台幣急升根本難以因應。業者更強調，這陣子新台幣急升之下，傳產財報會出現匯損，務必讓銀行不能雨天收傘。

另外，工具機領域則指出，廠商都快撐不下去，出貨暫緩，也接不到訂單，金融支持或許可應急，但非常多的拓銷、研發等輔導的政策，都還要等立法院通過，再等不到相關資源，中小型廠商將會倒一片。

經濟部次長何晉滄在今日記者會上坦言，特別條例通過才可以編列特別預算，目前規劃支持產業的預算約780億元，經濟部的輔導資源包括研發補助、拓銷、貸款等多面向，喊話立法院盡速通過條例，讓資源可用於產業。

經濟部中企署長李冠志補充，無論是支持中小企業的金融工具或開拓市場、就業推動等先前提出的方案，都要特別經費與預算，盼特別預算盡速通過，而遠期外匯、外匯選擇權等避險工具也確實「需要成本」，已跟公股行庫協商，盼提供中小企業需要商品，降低手續費與簡化程序。 他強調，經濟部重要方向與任務是要協助中小企業在匯率變動下，仍可出口並穩定接單。

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