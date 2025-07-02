盤中又見28字頭！新台幣強升1.66角、收29.019元

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普週二表示不會延後7月9日關稅實施期限，引發市場疑慮，加上聯準會（Fed）主席鮑爾表示未排除7月降息的可能性，不利美元指數走勢，帶動亞幣短線反彈，新台幣今以29.17元兌1美元開出後，盤中雖一度走貶，但在外資持續匯入、出口商拋匯下，隨即轉貶為升，盤中最高價來到28.95元，終場以29.019元作收、升值1.66角，匯價創3年多來新高，台北外匯經紀公司成交金額12.71億美元。

外匯交易員表示，外界對美國貿易政策轉趨強硬的疑慮，加上Fed降息的預期，美元走勢往下，亞幣紛紛反彈，新台幣今以29.019元開出，盤中最低價29.21元、最高價來到28.95元，盤中再見28字頭。外匯交易員表示，外資匯入較多，加上匯價反彈就有出口商掛單賣美元，推升台幣走勢；雖然老大（央行）持續進場調節，市場上大多是央行在買（美元），但央行一次不會放太多買單。

請繼續往下閱讀...

匯銀主管指出，除了前兩天情況較特殊之外，短期國際美元走弱、新台幣走升趨勢不變，央行雖持續進場調節，但「老大看起來沒有要守哪個價位」，目前看來央行應不會守29元價位，今天盤中又見28價位，且終場收到29.019元，已逼近28字頭，再見28字頭應只是時間問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法