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鴻海、東元明日停牌 市場人士：強化佈局AI、EV領域

2025/07/29 19:07

鴻海明日暫停交易，後天可望恢復交易。（資料照）鴻海明日暫停交易，後天可望恢復交易。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日與東元（1504）分別宣佈明日暫停交易，儘管雙方皆不予置評，但市場人士仍然推測，有鑑於鴻海持續精進旗下AI伺服器解決方案自製率，同時強化集團在電動車領域的業績動能，可望藉由東元電機、電源方面的實力進一步壯大事業版圖，達成雙贏互惠。

鴻海現為輝達（NVIDIA）AI伺服器項目的主要合作夥伴之一，市場看好GB200自下半年起進入新舊產品轉換期，年底可望正式進入成熟產品階段、交棒給其他代工廠，而鴻海同一時間的GB300新品出貨規模將逐漸放大，至明年下半將開始生產輝達下一代AI伺服器「Vera Rubin」，在此過程中，需要繼續提升關鍵零組件自製率，全方位提升供應鏈韌性。

東元為台灣老牌重電製造商，以生產馬達起家，因應AI時代浪潮，鎖定自動化產業應用服務，釋出具備前瞻性的自動化與智能系統產品，項目涵蓋伺服驅動技術、 PLC、伺服馬達與機器人系統整合產品， 協助客戶導入自動化、智能化解決方案，滿足製造廠商產線彈性化、省能源化、高效能化的需求，增加工業生產的產能與效能。

市場人士看好，鴻海未來將繼續完善集團在電機、電控領域的技術、產品能量，為「電動車、數位健康、機器人」此三大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」等新技術領域繼續打下發展基礎。

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