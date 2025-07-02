無人機產業再增國際鏈結 台灣與波蘭合作

亞創中心、台波商會、振生半導體、FC AUTO SYSTEM四方簽署MOU。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府與中央政府推動無人機產業發展，今天亞洲無人機AI創新應用研發中心、台灣波蘭商業協會（TAIPO）、振生半導體股份有限公司與波蘭FC AUTO SYSTEM公司四方簽署MOU，未來共同推動資安模組、車用電子、無人機應用等技術合作，串連台灣與波蘭雙邊產業鏈。

今天簽署儀式有產官學研代表出席，嘉義縣長翁章梁、虎尾科技大學詹炳熾顧問、台灣無人機產業發展協會副理事長李志清（臺灣希望創新執行長）、許新勝（新樂飛無人機董事長）及波蘭安全與國防平台等多方代表，見證台灣與波蘭跨國合作的嶄新篇章。

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四方簽署單位各具技術與市場優勢，台灣波蘭商業協會推動雙邊經貿交流，具備歐洲產業鏈連結與政策溝通能力；振生半導體專注於後量子資安晶片研發，是國內極具潛力的資安技術新創代表；FC AUTO SYSTEM為波蘭特種車輛改裝與無人機整合領導廠商，開發的AeroNest系統具備自動起降、自主巡航與快速換電功能，應用於邊境巡邏與智慧監控。

翁章梁說，面對國際抗拒紅色供應鏈趨勢，總統賴清德已將無人機列入「五大信賴產業」，由「中央主導、地方配合」推動產業發展、國防自主與民主供應鏈三大政策目標，為加速無人機發展，行政院啟動預算規模約300億元的「無人機產業發展統籌型計畫」，力拚2030年達成400億元產值目標。

嘉義縣投入無人機聚落建構，亞創中心已吸引近50家單位進駐，接待超過31國代表訪問，縣府向行政院提案推動「亞創一、二館空間改造計畫」，並成功納入「無人機產業發展統籌型計畫」，改造工程預計2026年啟動，盼由中央統籌規劃，並引入國家法人單位統籌營運，強化研發量能與國際合作能量。

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