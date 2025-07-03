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「1數據」讓黃金又漲了！最新挑戰價出爐

2025/07/03 08:42

週三（2日）黃金價格小漲。（彭博資料照）週三（2日）黃金價格小漲。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（2日）黃金價格小漲，有「小非農」之稱的ADP就業人口意外下滑，加深聯準會（Fed）降息預期，投資人靜待週四的非農就業報告出爐，而外媒分析，目前黃金處於盤整階段，每盎司3500美元會是當前目標，如果能突破，下個潛在目標價至少是挑戰每盎司3800美元。

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲0.3%，報每盎司3359.7美元；黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司3348.60美元。

獨立金屬交易員Tai Wong說：「ADP民間就業減少3.3萬，是2023年初以來首次出現的淨失業人數，給黃金不錯的上漲動能。」ADP就業報告顯示，美國6月民間就業人數出現兩年多來首見下滑，代表Fed最快可能9月降息。

Fed主席鮑爾週二重申，對進一步降息保持耐心，但他並未排除在本月會議上降息的可能性，強調一切取決於最新經濟數據。

也因此，週四將公布的非農就業報告，將可供投資人進一步觀察就業市場的機會。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「如果我們得到比預期好的就業報告，情況可能轉趨悲觀，因為Fed可能無法照自己想要的趕快降息、或是讓降息次數如自己希望。」

交易員正關注美國總統川普自行設定的7月9日關稅談判大限，以及他的大規模減稅和支出法案，後者預料將美國債務增加3.3兆美元，目前正在眾議院等待最終表決。

不過FXEmpire分析，目前黃金處於盤整階段，每盎司3500美元會是目前的目標，底部價格約為每盎司3200美元，如果能夠突破每盎司3500美元，那下個潛在目標價至少是挑戰每盎司3800美元。

FXEmpire也表示，目前有足夠的外部因素能保持黃金的吸引力，並維持市場的積極狀態，但是未來幾天的經濟數據可能會引發一些波動。

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