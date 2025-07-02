協助中小企業匯率避險 經部加強宣導3大工具

經濟部今舉辦「協助中小企業因應匯率風險」記者會。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕新台幣近期匯率強升，為出口導向產業增添風險，經濟部今下午舉辦「協助中小企業因應匯率風險」記者會，說明如何協處中小企業針對匯率波動避險，並加強宣導3大匯率避險工具，包括預購遠期外匯、外匯選擇權及自然避險。

經濟部盤點受新台幣升值衝擊的產業，涵蓋金屬製品、工具機、機械、紡織、塑橡膠、車輛零組件、食品、電子零組件，以及資通訊產業。

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經濟部宣布跨單位整合資源，成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，由公股行庫全力支援提供匯率避險工具，同時加強宣導，透過與各產業公協會設立網站專區，提供懶人包圖卡等資訊，也委辦馬上辦中心及金融機構提供專人諮詢。

第一項匯率避險工具是「預購（預售）遠期外匯」，企業可與銀行事先約定匯率，在未來特定日期進行外幣買賣，確保收益。

第二項工具是「外匯選擇權」，也就是買「保險」的概念，企業透過支付權利金給銀行，取得在未來特定日期以約定價格交易的權利。

第三項工具是「自然避險」，也就是鼓勵企業採用「同一幣別收付」，藉由收入與支出使用相同幣別，降低匯兌風險。

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