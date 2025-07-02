台新銀優惠利率存款上限 調高至300萬

台新銀行將薪轉戶的優惠利率存款上限，從100萬調高至300萬元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新銀行今天宣布，為提升客戶資金管理的靈活與穩定性，即日起調升薪轉帳戶的優惠利率存款上限，由原本的新臺幣100萬元提高至新臺幣300萬元，讓客戶在資金運用上更具選擇空間；台新銀行認為，此對追求穩健收益且保守投資的投資人，也可獲取更多收益及提升其資金配置彈性。

分析師指出，2025年全球投資市場充滿挑戰與不確定性，包括美國關稅因素，持續加劇市場波動、國際原物料價格波動影響國內物價、美債大跌導致殖利率異常飆升等。在動盪的投資環境中，成為分散風險、有效管理現金流與應急資金為理財關鍵。

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以長期投資來說，股票與債券等投資型金融商品回報率，雖較一般存款高，但存款提供穩定且可預期之利息收入，較適合投資屬性保守穩健及具有長期資金需求的投資人，在現今波動市場仍可作為避險及現金流管理工具。

尤其，薪轉帳戶不僅是日常資金流動的重要工具，更可透過優惠利率讓資金產生更多效益。台新銀行表示，此次調整讓客戶在資金存放上更安心，也更能靈活調動資金，無論是生活開支、儲蓄規劃，或短期資金運用，都能獲得穩定與合理的回報。

台新銀行針對有薪轉業務往來之客戶除提高，上述優惠利率存款上限外，還另提供包含存提轉匯各項交易手續費優惠。對於境內外基金、債券、ETF及各類有價證券等投資項目及各類消費性貸款，也有規劃薪轉戶專屬權益，並持續優化產品以滿足客戶的金融需求，讓客戶的每一筆資金都能極大化其價值。

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