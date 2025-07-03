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美越敲定貿易協議！川普出手「防中國洗產地」 專家指1原因仍難防

2025/07/03 09:33

川普2日表示，白宮和越南達成貿易協議，其中，越南「轉運」到美的第三國貨物則將支付40%關稅。（資料照，法新社）川普2日表示，白宮和越南達成貿易協議，其中，越南「轉運」到美的第三國貨物則將支付40%關稅。（資料照，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2日表示，白宮和越南達成貿易協議，未來越南出口至美國的商品將被徵收20%關稅，「轉運」到美的第三國貨物則將支付40%關稅，此舉劍指要防止中國透過越南「洗產地」規避關稅。不過，專家指出，「非法轉運」的認定標準模糊，加上執法過程複雜，實際打擊效果仍有待觀察。

《路透》報導，川普在與越南國家主席蘇林（To Lam）通話後，於Truth Social發文表示「我非常榮幸地宣布，我剛剛與越南社會主義共和國達成了貿易協議」，川普宣布，越南出口商品將面臨20%的關稅，經越南轉運的第三國商品則將面臨40%的稅率。他補充，美國商品出口到越南則可享有零關稅，這是越南「前所未有」向美國完全開放市場。

報導指出，針對旨在打擊所謂「轉運」行為的條款，具體如何實施與執行也留待後續討論。這類行為多指來自中國的商品經越南包裝改標為「越南製造」，以規避美國關稅。

協力管理諮詢有限公司（Dezan Shira & Associates）商業顧問馬丁（Dan Martin）表示「轉運是貿易執法中的模糊且經常政治化的術語，如何定義與實際執行將決定美越貿易關係的未來。」

針對越南「轉運」到美的第三國貨物則將支付40%關稅，《紐約時報》報導，目前尚不清楚哪些產品將適用較高的關稅率。這可能指的是那些實際產地為中國、經由越南轉運後進入美國的商品。但也可能涵蓋使用一定比例中國零組件的越南製產品。該協議可能會針對在越南生產、但中國零組件含量較低的商品設定較低稅率；而對於含有大量中國零組件的越南產品，則適用較高的關稅。

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