車商衝買氣 7月超狂優惠全出籠

受到關稅和貨物稅未定影響，車市買氣連3衰，隨著政策明朗化，7月各大車商購車優惠全出籠，相互較勁拼買氣，預期將帶動一波購車潮。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到關稅和貨物稅未定影響，車市買氣連3衰，隨著政策明朗化，7月各大車商購車優惠全出籠，相互較勁拼買氣，預期將帶動一波購車潮。

車市龍頭和泰（2207）汽車祭出7月史上購車最大優惠，最高價值達16萬元，7月1日至31日期間，購買RAV4（含HEV）、ALTIS（含HEV）、C-CROSS（含HEV）、TOWN ACE PU/VAN、YARIS CROSS、VIOS等指定車款，將送5大好禮。

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包括提供SONY BRAVIA Theatre天空聲道劇院、 最高80萬零利率、車子舊換新圓夢金最高3萬元、配件金2萬元、 5年14萬公里延長保固等。

尤其是汽車舊換新，除了原本政府祭出的5萬元的舊換新貨物稅補貼，和泰汽車再加碼3萬元，達8萬元；豪華車品牌LEXUS則針對ES車系，祭出100萬40期零利率購車優惠，僅限7月領牌者。

中華汽車旗下MG HS 1.5T旗艦版最低入手價則下殺至86.5萬元起，本月購車再享1年乙式車體險組合免費送，更提供4年或12萬公里保固期間內免費定期保養、ZS 1.5L 旗艦版下殺至69.9 萬元起，並享再享購車優惠貸款、配件金1.6萬元或Electrolux（伊萊克斯）雙效涼風循環頂級空淨機（市價2萬2900元）3選1。

HYUNDAI汽車7月也推出限時購車禮遇方案，7月購車享有最高百萬零利率購車專案，降低入主門檻，同步加碼升級高價值配備，包括價值2萬元的GPS電子後視鏡，以及全車價值1萬5000元的FSK藍鑽隔熱紙。

7月領牌再享全車系5年6大系統不限里程保固方案（價值1萬元），凡完成新車試乘，還可參加「週週抽釜山雙人行」活動，有機會抽中韓國雙人來回機票。

裕日車則推出限量100輛汽車舊換新最低超值價68.8萬元的NISSAN SENTRA，7月入主NISSAN全車系並贈Dyson Supersonic時尚吹風機組，及價值1萬5000元「五夠美保修護照」。

福特六和汽車自7月1日至7月31日止，力推心動「大方配」購車方案，凡至全台Ford展示中心試駕全車系，即贈加油金，揪好友試乘，再抽黃金車牌鑰匙圈，凡入主國產車系，更有機會月月抽百萬黃金車牌大獎。

Ford7月亦加碼Ford Kuga全車系舊換新享86.9萬元起，1.5T車型不僅獨享大方送6萬元豪禮，入主1.5T Active車型再加碼丙式車體險及5年不限里程原廠保固，優惠總價值近9萬元；Ford Focus全新年式舊換新享75.9萬元起，全車系大方送3萬元配件金，再享5年不限里程原廠保固。

Ford Ranger全新25年式Wildtrak FRS Edition則提供百萬0利率購車優惠及5年不限里程原廠保固，再加贈1萬元購車金及3萬元配件金；Ford Tourneo Connect福特旅玩家全新25年式亦提供高額0利率購車優惠及5年不限里程原廠保固，全力衝刺買氣。

LUXGEN汽車則打出7月預約來店試乘LUXGEN全車系，即有機會獲得五星級飯店聯合住宿券，7月全車系並享「100萬高額低利率分期」方案 ，指定車型再享最高15萬元優惠。

市場上唯一百萬內七人座休旅URX及國民跑旅U6 NEO最低入手價僅75.9萬元，LUXGEN n⁷電動車也同步多重加碼，包含免費升級價值萬元的「車載充電地圖」 、申辦指定分期即加贈《充電期間附加條款》、4年最高20%充電點數回饋 、滿電禮包（價值1.15萬元）等優惠。

台灣馬自達7月也推出限時購車專案，7月購買指定 MAZDA 車型，最高可享 100 萬元 0 利率分期優惠，還可再享限時升級 5 年原廠保固，受年輕族群青睞的 MAZDA3，更提供 18.8 萬元起的低頭期款，搭配 80 萬元 0 利率彈性分期購車方案 。

台灣馬自達7月起並正式推出涵蓋第 6-7 年的「核心守護型」延長保固方案，第 6-7 年「核心守護型」延長保固方案，購買資格限 7月1 日後新領牌，且車輛具備或同時購買第 4-5 年延長保固的車主，方可於新車保固期間內 （ 3 年或10 萬公里） 購買。

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