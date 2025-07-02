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只剩6天！1-2月千萬發票1張未領 開出商店在這裡

2025/07/02 11:43

今年1-2月期統一發票，1000萬特別獎及200萬特獎各有1張未領。（記者鄭琪芳翻攝）今年1-2月期統一發票，1000萬特別獎及200萬特獎各有1張未領。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！今年1-2月期統一發票，領獎期限只到7月7日，剩下不到一週的時間；不過，目前1000萬特別獎還有1張未領，中獎人在台中市太平區永豐路300號中油CPC（勁強加油站）花1000元加油，就中了千萬大獎。

1-2月200萬特獎也有1張未領，中獎人在雲林縣崙背鄉信義路85號白巷子WHITE ALLEY（建成的茶舖）消費45元。至於1-2月雲端發票專屬100萬獎則有3張未領，包括App Store購買應用程式180元、foodpanda外送費分別花23元及11元。

財政部表示，1-2月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「95980685」，200萬元特獎中獎號碼「37166026」，3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「78394633」、「26503878」及「39200954」；本期統一發票領獎期限至7月7日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

另，財政部昨宣布，今年5-12月期統一發票，每期雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組，由245萬組增為315萬組，因此每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6030組增加至326萬6030組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，以享有更多中獎的小確幸。

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