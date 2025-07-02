炒匯熱錢被迫買台積電？法人提醒：留意空方壓低出場

炒匯熱錢被迫買台積電？法人提醒留意空方壓低出場（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美元指數破底下探，外資熱錢壓境，新台幣持續升值，波動劇烈，見到28字頭的可能性提高，特定炒匯資金被迫買股，台積電（2330）成為首選，加權指數昨日來到波段新高，啟發投顧副總容逸燊提醒，外資目前高掛逾5.2萬口空單並非看空台股，而是炒匯資金買台股後進行對沖避險，因此未來炒匯資金獲利落袋，將會有空方壓低出場壓力，需留意月中台指期結算及6月營收公布是否有匯損狀況，建議高檔維持5-6成持股為宜，其餘可短線操作。

新台幣升升不息，近5個交易日外資狂買台股1486.54億元，其中買超台積電高達7萬1601張，但外資在期貨的淨空單也來到5.2萬口的歷史新高，統一證券分析，新台幣昨日早盤再度強升，熱錢效應推升台股早盤一度衝破22700點大關，惟午盤遭高檔獲利了結賣壓，盤中回吐近200點漲點；台股受惠新台幣升值，熱錢效應推升，持續維持強勢，盤面類股良性輪動，指數仍維持震盪盤堅，惟外資避險空單仍逾5萬口，新台幣匯率持續升值仍會將影響6月營收及第二季財報。

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