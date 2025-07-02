中共黨員人數首次破億！WSJ揭背後慘酷真相

華爾街日報表示，對許多中國人來說，入黨是他們拿到「鐵飯碗」的必經之路。（路透，示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年，中國共產黨黨員人數首次升破1億，這些人入黨是基於忠誠還是利益？華爾街日報給出慘酷答案指出，對許多中國人來說，入黨並不一定是出於意識形態，也不一定是要忠於中國國家主席習近平及其挑戰美國的號召，而是他們拿到「鐵飯碗」的必經之路。

華爾街日報報導，根據週一發佈的官方數據，2024年，中國共產黨黨員人數首次升破1億，達1.0027億，較上年增長1.1%。截至去年12月底，全國入黨申請人約2140萬名，年增長2.1%。

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在中國，入黨普遍被認為是拿到「鐵飯碗」的必經之路，即通常由政府或國有企業提供的穩定有保障的就業。

在中國經濟陷入低迷，而民營部門就業創造不足之際，政府部門的吸引力正在增強。儘管習近平整肅官員行為的力度不斷升級，仍有成百上千萬人尋求加入這個黨員人數超過大多數國家總人口的政黨，以進入其龐大的官僚體系。

報導指出，黨員身份雖然不一定是通向政府鐵飯碗的先決條件，但比起非黨員，黨員在申請政府崗位時更具優勢。

加州匹澤學院（Pitzer College）政治學助理教授劉涵章（Hanzhang Liu）表示，習近平讓基層官員的日子很不好過，現在體系內的人必須非常努力地工作，但他們擁有令人羡慕的工作保障。

上世紀90年代和本世紀前十年，中國經濟蓬勃發展，許多官員和政府工作人員辭職，到繁榮的民營經濟中追逐財富。

而現如今，許多求職者卻努力「上岸」，試圖在國有部門找到穩定的工作，官方數據顯示，去年12月，近259萬人報考國家公務員，爭奪今年計劃招錄的約3.97萬個職位，報考人數年增約15%。據專門從事公務員考試培訓的華圖（Huatu）稱，今年有大約530萬人報名參加23個省的省級考試，爭奪約16.6萬個空缺職位。

中國求職門戶網站智聯招聘（Zhaopin）的調查數據顯示，大學畢業生在選擇職業時，越來越看重工作的穩定性。2024年，約51%的受訪者在考慮就業機會時認為「穩定最重要」，而在2021年的調查中，提到穩定因素的受訪者比例約為30%。

劉表示，「公務員工作穩定，福利好，特別是和民營部門的工作比；社會地位也很高」，對許多中國人來說，體制內工作的吸引力是如此之大，以至於總體而言，其受歡迎程度幾乎不受短期衝擊的影響，比如習近平的反腐行動以及導致公務員減薪的節約措施。

根據3名美國研究人員於2020年發表的1項研究，中共黨員的月平均收入比非黨員高出約20%，這可能是因為黨員更容易進入政府工作、獲得更高的職位並擁有更強的人脈。

去年發表的1項研究顯示，有黨員的家庭在財富方面比沒有黨員的家庭享有持久的優勢。根據歐洲研究人員Matteo Targa和Li Yang的這項研究，這些優勢包括在城市房地產私有化進程的早期優先獲得住房，以及近年來通過資本利得更快地積累財富。

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