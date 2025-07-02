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焦點股》藥華藥︰ ET新藥申請中國藥證 早盤飆5.6％

2025/07/02 10:22

藥華藥新藥6月底向中國申請ET藥證。圖為藥華藥經營階層。（記者陳永吉攝）藥華藥新藥6月底向中國申請ET藥證。圖為藥華藥經營階層。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕藥華藥（6446）週一（30）日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）已向中國國家藥監局（NMPA）提出用於原發性血小板過多症（ET）的上市許可證申請。不過昨日股價沒有表現，但今日在買盤簇擁下，最高來到580元、漲幅5.6%，截至10:07分，藥華藥股價暫報576元、上漲27元、漲幅4.9%，成交量逾3900張，股價創下逾3個月來新高。

由於中國約有近80萬名ET患者，藥華藥此次送件是Ropeg在拓展新適應症上邁出的重大進展，也為藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）領域的全球布局再添重要戰略拼圖。

藥華藥執行長林國鐘表示：「Ropeg用於治療ET的全球第三期臨床試驗的臨床數據已顯示Ropeg對ET有顯著的臨床益處。完成Ropeg中國ET藥證申請送件是我們在MPN領域達成的又一項意義重大的里程碑，也是拓展新適應症全球市場的第一步，預計今年也送件申請臺灣、美國、日本等多國ET藥證，目前正積極布局行銷前準備，將成為藥華藥未來營運加速成長的第二引擎。」

Ropeg為藥華藥自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約40個國家核准用於真性紅血球增多症（PV）患者並上市銷售，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，全球用藥人數及銷售持續穩健成長。

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