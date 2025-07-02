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焦點股》華碩：00929暴力買進後 緩步邁向填息之路

2025/07/02 10:12

華碩股價逐步墊高，邁向填息之路。（記者卓怡君攝）華碩股價逐步墊高，邁向填息之路。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕復華台灣科技優息ETF（00929）上週調整成分股，在6月24日暴力買進華碩（2357），造成華碩股價最後一盤急拉逾6%亮燈漲停，隔日再加碼5928張，為的就是參加華碩在6月26日的每股34元除息，但華碩股價在除息當日大跌逾3%，陷入貼息窘境，近幾日華碩股價緩步墊高，逐漸邁向填息之路。

截至9:55分左右為止，華碩股價上漲1.85%，暫報662元，成交量約1751張。

華碩第二季展望樂觀，雖有關稅不確定因素，但華碩預估，第二季PC出貨季增25%~30%，零組件與伺服器出貨季增10%，其中電競產品出貨季增可達30%。

華碩指出，第二季與第三季最大變數在於關稅與匯率的劇烈變化，為因應關稅，去年底在北美進行策略性備貨，庫存約3~6個月，同時為了反應產地調整增加運籌成本，已陸續調高產品售價，美國營收比重低於15%；至於匯率波動，華碩有一半營收來自非美元計價，採購成本多以美元計價，不過，新台幣劇烈變動可能對未來3~6個月產生影響，以長期營運角度，華碩的多元營收與幣別則可因應。

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