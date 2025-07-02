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鴻海集團助攻河南儲能專案 打破大型應用紀錄

2025/07/02 07:59

鴻海旗下工業富聯助攻河南儲能案場成功併網。（采日能源提供）鴻海旗下工業富聯助攻河南儲能案場成功併網。（采日能源提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）近年持續聚焦永續發展，鎖定綠能、儲能領域加大投資力道，協助開發中國家相對落後的區域完善基礎建設，攜手策略合作夥伴共圖商機，旗下工業富聯助攻的中國河南工商業儲能專案宣布成功併網，正式投入運轉，打破當地10MWh以上大型應用的創新紀錄。

在政策驅動與產業變革雙重壓力下，能源系統的數位化與儲能能力，已成為工業升級與區域發展的新引擎。工業富聯攜手中國采日能源（Sermatec）在河南濟源、蘭考分別打造的5.9MW/11.9MWh、7.8MW/15.63MWh儲能案場皆已成功併網，成為當地首批落地的工商業儲能系統。

公開資料顯示，工業富聯助攻的兩座儲能案場，分別歷經5日、11日併網，目標皆在於滿足高耗能產業的電力需求，具備削峰填谷、備援供電與降低碳排等多重效益。有利於客戶更靈活地調配用電時段，精準控制能源成本。業界人士指出，在當地政府雙碳政策推動之下，未來包括電子製造、資料中心、重工業等領域，對於工商儲能的需求可望加速擴張。

鴻海逐年強化綠能規模

鴻海指出，面對全球氣候變遷及能源可持續性的迫切挑戰，集團深刻認識到在全球科技產業鏈中，為實現淨零目標所應承擔的責任。透過加強自建太陽能、擴大綠電採購、大力投資再生能源領域，公司將致力於實現永續能源目標，推動生產和運營過程的低碳化，為實現淨零目標提供明確的路徑方向。

鴻海去年首季與旭智資本簽署協議，運用旭智資本在全球能源開發領域多年的投資及運營經驗，合資設立資本總額人民幣20億元（約新台幣81.73億元）的綠能資產投資公司，瞄準綠色發電項目，最終目標每年取得20億kWh綠電權益，並規劃發起設立目標規模人民幣70億元的綠能開發基金，布局太陽能、風能及配套儲能等綠電產業，預估可取得60億kWh綠電權益。

此外，鴻海今年第2季進一步透過子公司CyberNet出資2000萬美元（約新台幣5.8億元）取得「China Renewable Power Infrastructure LPF」私募基金3.08%持股；轉投資事業臻鼎-KY（4958）子公司鵬鼎國際則計畫投資不超過3000萬美元（約新台幣8.7億元），最多持有4.62%股份。

China Renewable Power Infrastructure LPF基金為中國新設私募投資平台，投資主軸聚焦於再生能源與相關基礎設施，外界觀察範圍涵蓋風力發電、太陽能場域、儲能系統或電網建設等綠色能源資產。對照鴻海集團近年積極發展低碳供應鏈與新能源轉型策略，此案被市場視為該集團對於外部綠色資產的延伸投資。

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