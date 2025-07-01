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電子五哥近5年Q3跌多於漲 關稅、匯率成下半年變數

2025/07/01 19:03

從最近5年電子五哥第三季股價走勢來看，整體大致跌多於漲。（本報製表）從最近5年電子五哥第三季股價走勢來看，整體大致跌多於漲。（本報製表）

〔記者方韋傑／台北報導〕2025年第二季於6月30日結束，自7月1日起正式踏入第3季，產業大事包括電子產業邁向下半年旺季，美國即將公布對等關稅確切稅率，以及上市櫃公司8月公布第二季財報、蘋果9月舉辦秋季新品發表會等。觀察電子五哥最近5年第三季股價，大多呈現跌多於漲的格局，供應鏈普遍認為，關稅與新台幣匯率正持續增添營運不確定性。

從最近5年電子五哥第三季股價走勢來看，2020年因COVID-19疫情成為黑天鵝，緯創（3231）、英業達（2356）、和碩（4938）、仁寶（2323）該年第4季股價全部收黑，隔年同期則因庫存不確定性造成下跌，2022年第三季僅和碩小幅收紅，2023年同期則在AI伺服器題材燒紅之下，5家業者股價表現強勁，2024年第三季5家業者股價則陷入回檔修正。

法人指出，第三季理論上為下半年傳統旺季，但股價不一定同步反映業績動能，反而容易受到外部變數影響。尤其今年美國總統川普明言7月9日為關稅調整的最終期限，供應鏈正面臨關稅與地緣政治壓力。少數業者已經對於美國政策抱持消極態度，「要不要拿貨隨便你，反正不拿，終端產品絕對漲價」，進而影響市場消費意願。

不過，也有業者認為依照川普朝令夕改的政策步調，關稅談判期限仍有可能往後推延。匯率部分，多家台系電子代工廠極相關供應鏈預估，今年下半平均新台幣兌美元匯率區間可能落於28.5元至29元之間，進一步導致旺季無法徹底發揮效益，壓縮AI伺服器領域的獲利空間。儘管已有美國設廠佈局應對關稅，但仍舊難以與匯率兩全其美。

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