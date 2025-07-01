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ETF除息旺季到 5檔市值型ETF 16日配息

2025/07/01 18:32

ETF除息旺季到，5檔市值型ETF16日配息。 （資料來源:各投信）ETF除息旺季到，5檔市值型ETF16日配息。 （資料來源:各投信）

〔記者張慧雯／台北報導〕ETF除息旺季來臨!包括元大台灣 （0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、FT台灣Smart（00905）、聯邦台灣精彩50 ETF（009804）5檔市值型ETF都預計7月16日除息，其中，聯邦台灣精彩50公告首次上市掛牌配息金額為0.38元，年化殖利率約6.6%最高，想參與配息的投資人7月15日為最後買進日，8月8日為股息配發日。

近期不少投資人大嘆「投資好困難」，傳統高股息ETF配息表現下滑，美債ETF則遇上匯率波動造成價格震盪下行，不管是「領股息失望」或「期待債券資本利得落空」成為許多投資人的共同心聲；法人認為，就長期投資角度來看，選擇兼顧股息與成長、用配置創造現金流的台股市值型ETF才是王道。

法人分析，挑選ETF不是比較殖利率哪家最高，也不是盲目追求價差，而是要讓投資人面臨的風險更分散，建議要檢視手中所有的投資部位，若手中台積電持股或投資部位較大，則聯邦台精彩50針對台積電權重設定30%上限，富邦旗艦50完全不含台積電，也都適合投資人定期定額與長期存股。

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