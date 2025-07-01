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台達能源助攻欣銓綠電佈局 目標每年轉供100萬度

2025/07/01 16:39

台達電近年持續強化旗下綠能事業佈局，集團旗下台達能源專注於再生能源售電產業。（資料照）台達電近年持續強化旗下綠能事業佈局，集團旗下台達能源專注於再生能源售電產業。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）近年持續強化旗下綠能事業佈局，集團旗下台達能源專注於再生能源售電產業，管理層今天表示，該子公司攜手半導體測試大廠欣銓科技（3264），共同聚焦合作小水力再生能源採購，助力產業能源轉型，預計8年期間，每年提供約100萬度綠電轉供。

台達電觀察，欣銓科技為提升綠電滲透率，除了設置自用太陽能發電設備，在今年進一步與台達能源達成再生能源採購協議，由台達能源轉供小水力發電，目的是為了透過不同的再生能源配置，提升企業整體綠電穩定度，帶動產業能源轉型，共同朝永續發展及淨零目標前行。

台達電指出，台達能源此次在協議中承諾每年提供約100萬度綠電轉供，電力來自全台首座由地方政府主導開發的食水嵙溪小水力發電廠。除了支持台灣在地再生能源發展，也有助於企業布局各類再生能源，風險分散達成穩定供電，進而實現減碳目標，邁向永續。

台達能源總經理張立業說，在台灣2050淨零轉型的目標下，國內用電大戶的綠電需求逐步提升，小水力發電具備低碳、低環境衝擊等優勢，適用於台灣現有溝圳等水利設施，但受限地理環境開發進度緩慢，相較於風力及太陽光電，小水力資源較稀缺。

張立業提到，台達能源自2022年起採購小水力提升綠電滲透率，憑藉集團深厚的能源技術基礎與專業團隊，快速建立綠電轉供及即時匹配的核心能力，可依銷售的再生能源發電及用戶端的用電情形進行運算，達成綠電採購最佳化並降低餘電的數量。

欣銓科技永續長饒清成則認為，面對氣候變遷，公司已積極設定ESG目標，2023年正式加入RE100，計劃在2050年前達成碳中和，並承諾將全球據點100%使用再生電力。欣銓不僅主動採用低碳、降低環境負擔的綠電，也持續提升再生能源結構的多元化，逐步落實RE100目標，增強綠色營運韌性、提升企業競爭力。期望帶動產業價值鏈，推動全行業朝向綠色低碳的發展方向邁進。

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