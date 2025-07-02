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17年首見！ Q1戶籍宅內平均人口數跌破3人

2025/07/02 07:00

統計17年來，全國設有戶籍宅內平均人口數首度跌破3人，且六都除台中市以外，全數不到3人。（記者徐義平攝）統計17年來，全國設有戶籍宅內平均人口數首度跌破3人，且六都除台中市以外，全數不到3人。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕有統計17年來，全國設有戶籍宅內平均人口數首度跌破3人，且六都除台中市以外，全數不到3人。根據內政部不動產資訊平台最新發布，今年第一季全國戶籍宅內平均人口數僅2.95人，是自2009年第一季有統計以來，首次不到3人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，傳統大家庭的家庭組成，已經轉變為核心家庭與小家庭的家庭組成狀況，且獨居比率提高，統計發現家戶人口數也呈現逐年遞減的趨勢，尤其都會區小家庭也很普及，加上現代人晚婚小孩生得少，毛小孩也不算人口因此出現這樣的現象。

根據內政部歷次統計資訊，2009年第一季時，全國戶籍宅內平均人口數約3.82人，六都全數為3.4人以上，對比最新今年第一季，全國平均約2.95人、17年來戶籍宅內平均人口減少0.87人。

17年來全國戶內平均人口減少0.87人

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，台灣社會結構持續往小家庭發展，加上不婚不生民眾增多，還有囤房稅2.0實施，都是讓每戶平均人口數不斷下滑的原因之一。由於每戶人口數減少，以及房價高昂，因此也推高小宅市占率，即使15坪以下套房的貸款成數較低，但該類型住宅的成交占比仍持續上揚，顯示家戶人口結構的改變已扭轉房市生態。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，不婚不生、超高齡的社會趨勢是戶量不斷下修的結構性壓力，而高房價引領買盤往新興區域、重劃區移動，以及新產業聚落的形成，都直接刺激新屋供給量不斷增加，加上為符合囤房稅等自用住宅設籍規定的設籍潮，上述各種現象打散過去住宅供需或家庭組成模式，不但使戶量越來越小，也使建商產品定位、規劃趨勢更為明確，兩房以上的需求更低。

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