Wolfspeed正式聲請破產 盤後股價飆逾150％

碳化矽 （SiC）晶圓龍頭「Wolfspeed」週一（6月30日）正式聲請破產保護。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，碳化矽 （SiC）晶圓龍頭「Wolfspeed」已在週一（6月30日）聲請破產保護，作為預先包裝重組計劃的一部分，目標削減公司不斷惡化的債務。消息一出，Wolfspeed週一盤後股價飆漲逾150%。

綜合媒體報導，Wolfspeed週一發布聲明，宣布公司已向美國法院聲請第11章破產保護，以執行債權人支持的債務刪減計畫，預計將在今年第3季末前完成重組並重回正軌。

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Wolfspeed也強調，在整個重組過程中，公司將繼續正常運營，包括向客戶交付碳化矽材料和設備，並以正常方式向供應商付款。

根據彭博彙編的資訊，Wolfspeed聲請破產是今年迄今最大的破產案之一，規模僅次於巴西航空業者Azul SA和衛星公司Ligado Networks 。

Wolfspeed週一收盤下挫3.46% 至每股0.40美元，但在宣布聲請破產後，Wolfspeed盤後股價飆漲逾150%。

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