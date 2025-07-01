焦點股》元晶：科技大廠支持、綠電需求增 股價帶頭領漲

太陽能股逆勢翻紅，元晶領漲。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到Meta、亞馬遜、Google等科技大廠支持使用綠能，綠電需求持續看漲，太陽能股今日隨著大盤起飛，9:40分左右太陽能廠元晶（6443）突然湧入連續多筆買單，推升股價來到漲停16.35元，截至10:08分為止，元晶股價上漲1.2元、暫報16.1元、漲幅超過8%，成交量則超過9000張。

太陽能股低迷已久，今日元晶領頭亮燈後，茂迪（6244）、碩禾（3691）股價漲幅超過5%，聯合再生（3576）、太極（4934）、安集（6477）等漲幅也超過3%。面對美國針對東南亞國家製造的太陽能模組課徵高關稅，元晶認為，川普的高關稅對於台灣製造業者來說，除美國廠商詢問合作的機會增加外，同時東南亞的製造成本應該也會被拉高，對台灣產業來說的確有加分效果。

請繼續往下閱讀...

法人表示，由於國內太陽能案場取得不易，對太陽能模組製造商來說須積極拓展海外市場、向外尋求出海口，對此元晶則期望2025年下半年海外銷售比重可達1/3以上；以基本面來看，元晶首季仍呈現虧損，今年1-5月營收約10億元、年減近50%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法