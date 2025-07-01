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聯發科前接班人重返台灣 負責慧榮策略性平台開發

2025/07/01 11:03

慧榮科技宣布任命朱尚祖為平台與策略資深副總。（慧榮提供）慧榮科技宣布任命朱尚祖為平台與策略資深副總。（慧榮提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技 （NasdaqGS: SIMO） 今日宣布朱尚祖加入公司，出任平台與策略資深副總，負責推動策略性平台開發與生態系合作夥伴關係的拓展。慧榮科技表示，朱尚祖在半導體領域擁有逾30年領導經驗，擅長IC設計、行銷與全球營運，專業實力深受業界肯定。朱尚祖任職於聯發科期間，擔任執行副總暨共同營運長，一度轉戰小米、OPPO旗下IC設計公司哲庫後，這次重返台灣IC設計產業。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，朱尚祖先生擁有豐富的產業知識與卓越的策略領導力，將成為高階管理團隊的重要戰力。他對巿場深刻洞見與產業人脈，將有助於公司拓展新一波成長動能，並著重在平台合作、研發布局、策略投資與產品創新等面向，助力強化公司的整體策略基礎。

朱尚祖將負責推動與 PC、智慧型手機、汽車及伺服器領域中與頂尖客戶高層互動合作，加深公司在平台解決方案上戰略夥伴的關係，並在強化公司全球研發實力方面扮演關鍵角色。此外，朱尚祖將擔任慧榮資本委員會成員，參與策略性投資與併購決策，並協助後續整合與領導工作。他也將針對公司長期營運策略、產品組合拓展與AI發展方向提供策略性建議。

朱尚祖曾擔任哲庫科技共同創辦人暨策略長，在任期間打造出一支超過3000名工程師的全球團隊，並成功設計出多款先進的系統單晶片，涵蓋6奈米與4奈米製程。在此之前，他曾任小米產業投資部合夥人，並曾在聯發科（2454）擔任多項高階管理職位。任職於聯發科期間，朱尚祖擔任執行副總暨共同營運長，積極推動行動晶片業務成長，使其年營收突破40億美元，並成功帶領公司躍升為全球第二大手機晶片供應商。朱尚祖擁有交通大學電子工程碩士學位。

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