焦點股》華擎：多重引擎發動 股價大漲

華擎受惠於多條產品線同步成長，6月26日除息以來股價走勢強勁。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕華擎（3515）6月26日除息以來股價走勢強勁，受惠於多條產品線同步成長，全年營收有機會上看500億元，激勵今日盤中高點觸及298.5元、一度大漲8.94%，截至上午9時25分暫報297.5元，漲幅8.58%，成交量4950張。

華擎看好伺服器產品為今年成長主軸之一，首季以輝達（NVIDIA）H200為主力產品，第2、第3季轉為B200，第4季全面導入B300，整體出貨將大幅優於去年。第2季一度因線材短缺影響出貨，預期第3季能補回缺口，全年成長明確，AI伺服器佔比持續拉高，帶動營收規模快速擴大。

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除了伺服器之外，華擎今年產品線表現普遍向上。主板出貨有望年增5%至10%，顯卡（VGA）業務則受超微（AMD）架構更新帶動，今年出貨與市佔率同步提升，至於推廣已經超過半年的電源供應器產品，下半年預期表現更佳。顯示器產品線經營一年以上，也逐步進入成長期，與主板、顯卡、電源供應器並列為4大成長產品。

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