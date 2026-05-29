破9％！主計總處上修今年GDP至9.64％ 創16年新高

主計總處上修今年GDP至9.64%。（歐新社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布第1季GDP初步統計14.55%、為近48年新高，較4月概估上修0.86個百分點；預測今年經濟成長率9.64%、創16年新高，且2月預測上修1.93個百分點，主因AI需求超乎預期，商品出口上修1114億美元。行政院主計長陳淑姿表示，在去年GDP成長8.76%高基期下，今年維持高度成長，「國內經濟成長力道非常強」。

根據主計總處資料，今年第1季GDP初步統計14.55％，較4月概估數13.69％上修0.86個百分點；預測今年經濟成長率9.64％，較2月預測數7.71％上修1.93個百分點，每人GDP為4萬5610美元，消費者物價指數（CPI）上漲1.93％、上修0.25個百分點。

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主計總處表示，隨AI加速推進，發展重心由雲端訓練、對話式AI，擴散至推論、代理式AI及終端裝置，引發對算力更高需求，全球主要雲端服務業者（CSP）再度加碼資本支出，推升對AI高階晶片、伺服器及關鍵零組件等硬體需求，加以我國半導體及相關廠商居全球AI供應鏈關鍵地位，業者加速擴充產能，且相關產品因供需緊俏而推升價格，預測今年商品出口8945億美元、年增39.77％，為50年最大增幅；來台旅客續增挹注服務輸出，併計商品與服務並剔除物價因素，預測輸出實質成長19.93％、上修7.25個百分點。

投資方面，主計總處表示，全球AI基礎設施相關硬體需求殷切，激勵國內半導體、封裝測試、記憶體、載板及設備等相關供應鏈廠商積極提高資本支出，擴充國內產能，研發能量亦穩健擴增，加上航空業者擴編機隊，均推升投資動能，另房市平疲，則抑制部分增幅，在去年成長10.96％的高基數下，預測今年民間投資續成長6.43％、上修2.19個百分點。

民間消費方面，上市櫃公司獲利大幅成長，推升股市創高，有利薪資調升及股利發放金額增加，挹注家庭財富效果及可支配所得，加上跨境旅遊熱潮延續（與對應服務輸入互抵，不影響GDP），均有助消費動能回升，預測今年民間消費實質成長3.6％、上修1.09個百分點。

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